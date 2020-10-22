ألمانيا: تسجيل أعلى حصيلة يومية بإصابات (كورونا) منذ انتشار الوباء





وسجل المعهد 30 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 9905.













رام الله - دنيا الوطنسجلت ألمانيا اليوم الخميس، أعلى حصيلة يومية بإصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، منذ انتشار الوباء.وأعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في البلاد، 11287 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 392049 حالة.