ألمانيا: تسجيل أعلى حصيلة يومية بإصابات (كورونا) منذ انتشار الوباء
رام الله - دنيا الوطن
سجلت ألمانيا اليوم الخميس، أعلى حصيلة يومية بإصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، منذ انتشار الوباء.
وأعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في البلاد، 11287 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 392049 حالة.
سجلت ألمانيا اليوم الخميس، أعلى حصيلة يومية بإصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، منذ انتشار الوباء.
وأعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في البلاد، 11287 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 392049 حالة.
وسجل المعهد 30 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 9905.
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