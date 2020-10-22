لليوم 88 على التوالي.. الأسير الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام بسجون الاحتلال





وقال وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبد القادر الخطيب، في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن الوضع الصحي للأسير الأخرس خطير جداً، ويتدهور يوما بعد يوما، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته.



ويعاني الأسير الأخرس، من حالة اعياء شديد ولا يقوى على الحركة، كما تأثرت حاستا السمع والنطق لديه.



وأشارت الهيئة إلى أن حالات تشنج تصيب الأسير الأخرس، وهناك خشية أن تتعرض أعضاؤه الحيوية لانتكاسة مفاجئة في ظل عدم حصوله على المحاليل والمدعمات، الأمر الذي يشكل خطرًا حقيقيًا يهدد حياته بعد هذه الفترة الطويلة من الإضراب.



ودعت الهيئة مؤسسات حقوق الانسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، للضغط على سلطات الاحتلال لإنهاء اعتقاله الإداري والإفراج عنه فورا، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياته.



وكانت نيابة الاحتلال، طرحت أول أمس على الأسير الأخرس شفهيا نقله الى مستشفى المقاصد بالقدس، وألا يجدد اعتقاله الإداري بعد انتهاء الامر الحالي والافراج عنه بتاريخ 26/11/2020.



رام الله - دنيا الوطنيواصل الأسير، ماهر الأخرس إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال الأسير لليوم 88 على التوالي.