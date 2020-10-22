دولي

المخابرات الأميركية: روسيا وايران تتخذ إجراءات للتأثير على الرأي العام لانتخابات الرئاسة

المخابرات الأميركية: روسيا وايران تتخذ إجراءات للتأثير على الرأي العام لانتخابات الرئاسة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية، جون راتكليف الأربعاء أنّ روسيا وإيران حصلتا على معلومات تتعلّق بسجلّات الناخبين في الولايات المتّحدة، وباشرتا إجراءات تهدف للتأثير على الرأي العام الأميركي في انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.

وأوضح أن روسيا وإيران اتّخذتا إجراءات محدّدة للتأثير على الرأي العام في ما يتعلّق بانتخاباتنا، مؤكّداً أنّ الأجهزة الأمنية الأميركية خلصت إلى أن معلومات متعلّقة بالقوائم الانتخابية حصلت عليها إيران، وبشكل منفصل، كما نقل موقع (العربية نت).

وقال راتكليف: "إن إيران على وجه التحديد أرسلت عبر البريد الإلكتروني إلى ناخبين في الولايات المتّحدة رسائل مخادعة تهدف لتخويف الناخبين والتحريض على اضطرابات اجتماعية والإضرار بالرئيس دونالد ترامب، مضيفاً أن هذه البيانات يمكن أن تستخدمها جهات أجنبية لمحاولة تزويد ناخبين مسجّلين بمعلومات كاذبة أملاً منها ببثّ الفوضى والارتباك وتقويض الثقة بالديموقراطية الأميركية".

ويأتي هذا الإعلان بعد أن قال ناخبون ديموقراطيون إنّهم تلقّوا رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني موجّهة إليهم شخصياً ومرسلة باسم جماعة "براود بويز" اليمينية المتطرّفة تأمرهم بالتصويت لصالح الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات المقرّرة في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.

ولم يوضح راتكليف ولا مدير مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" كريستوفر راي الذي وقف إلى جانبه خلال المؤتمر الصحافي، كيف حصلت روسيا وإيران على هذه البيانات، كما لم يشرحا كيف تعتزم موسكو الاستفادة منها.

وشدّد راي من جهته على أنّ النظام الانتخابي الأميركي سيظلّ آمناً و"صلباً، مؤكداً على أن الأجهزة الاستخباراتية الأميركية ستواجه بكل قوة أي نشاط أجنبي أو جرائم انتخابية تشكك في ثقة الجمهور حيال نتائج الانتخابات.

أخبار ذات صلة

الشرطة الفرنسية تعتقل امرأتين طعنتا محجبتين في باريس

الشرطة الفرنسية تعتقل امرأتين طعنتا محجبتين في باريس

أوباما يدعو الأميركيين إلى منع فوز ترامب

أوباما يدعو الأميركيين إلى منع فوز ترامب

نائب أردوغان : تركيا لن تتنازل عن شبر من أراضيها أو قطرة من مياهها

نائب أردوغان : تركيا لن تتنازل عن شبر من أراضيها أو قطرة من مياهها

ألمانيا: تسجيل أعلى حصيلة يومية بإصابات (كورونا) منذ انتشار الوباء

ألمانيا: تسجيل أعلى حصيلة يومية بإصابات (كورونا) منذ انتشار الوباء

مسؤول إسرائيلي: أميرة بحرينية ساهمت في تمهيد العلاقات بين المنامة وتل أبيب

مسؤول إسرائيلي: أميرة بحرينية ساهمت في تمهيد العلاقات بين المنامة وتل أبيب

نتنياهو: دول عربية ستنضم للإمارات والبحرين في التطبيع مع إسرائيل

نتنياهو: دول عربية ستنضم للإمارات والبحرين في التطبيع مع إسرائيل

خامنئي يعلق على تزايد وتيرة التطبيع ويوجه رسالة &#34;محبطة&#34; لواشنطن

خامنئي يعلق على تزايد وتيرة التطبيع ويوجه رسالة "محبطة" لواشنطن

بوتين ينفي اعتزام السلطات الروسية فرض قيود صارمة بسبب فيروس (كورونا)

بوتين ينفي اعتزام السلطات الروسية فرض قيود صارمة بسبب فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

بيت لحم: قرار بإغلاق قرية حوسان لمدة أسبوع بسبب زيادة بإصابات (كورونا)

بيت لحم: قرار بإغلاق قرية حوسان لمدة أسبوع بسبب زيادة بإصابات (كورونا)

توقيع اتفاقية لتجهيز مشفى لعلاج مرضى فيروس (كورونا) في نابلس

توقيع اتفاقية لتجهيز مشفى لعلاج مرضى فيروس (كورونا) في نابلس

قوات الاحتلال تطلق النار تجاه الأراضي الزراعية شرقي خانيونس ودير البلح

قوات الاحتلال تطلق النار تجاه الأراضي الزراعية شرقي خانيونس ودير البلح

سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الشرطة: ثلاث إصابات في أربعة حوادث سير خلال 24 ساعة بقطاع غزة

الشرطة: ثلاث إصابات في أربعة حوادث سير خلال 24 ساعة بقطاع غزة

طقس الخميس: أجواء حارة وارتفاع على درجات الحرارة

طقس الخميس: أجواء حارة وارتفاع على درجات الحرارة

العثور على جثة مواطن مشنوقاً داخل محل تجاري في جنين

العثور على جثة مواطن مشنوقاً داخل محل تجاري في جنين

صحيفة إسرائيلية تكشف عن تفاصيل جديدة بشأن &#34;نفق خانيونس&#34;

صحيفة إسرائيلية تكشف عن تفاصيل جديدة بشأن "نفق خانيونس"

منوعات

افتتاح مهرجان &#34;أيام فلسطين السينمائية&#34; بفيلم إيراني

افتتاح مهرجان "أيام فلسطين السينمائية" بفيلم إيراني

شاهد: أول تعليق للراقصة البرازيلية التي أثارت ضجة في مصر

شاهد: أول تعليق للراقصة البرازيلية التي أثارت ضجة في مصر

جنى عمرو دياب تحتضن شاب في أحدث ظهور لها..متابعون: &#34;خطيبك ولا عادي؟&#34;

جنى عمرو دياب تحتضن شاب في أحدث ظهور لها..متابعون: "خطيبك ولا عادي؟"

شاهد: حفل زفاف ابنة سليمان عيد: &#34;العروسة مش شبه أبوها&#34;

شاهد: حفل زفاف ابنة سليمان عيد: "العروسة مش شبه أبوها"

زوجة فنان عراقي تنتحر بواسطة (كلاشينكوف).. رفضت غنائه في الملاهي

زوجة فنان عراقي تنتحر بواسطة (كلاشينكوف).. رفضت غنائه في الملاهي

شاهد: والدة سارة الكندري تناشد أمير الكويت للافراج عن ابنتها

شاهد: والدة سارة الكندري تناشد أمير الكويت للافراج عن ابنتها

شاهد: مصطفى الاغا يسأل ابنته: &#34;بتشبهيني؟&#34;.. شاهد ردة فعلها

شاهد: مصطفى الاغا يسأل ابنته: "بتشبهيني؟".. شاهد ردة فعلها

شاهد: سمية الخشاب تحتفل بعيد ميلادها بوصلة رقص

شاهد: سمية الخشاب تحتفل بعيد ميلادها بوصلة رقص

شاهد: مريم حسين وجو رعد يثيران الجدل بقبلاتهما والحديث عن خطوبتهما

شاهد: مريم حسين وجو رعد يثيران الجدل بقبلاتهما والحديث عن خطوبتهما

شاهد: دينا الشربيني تخضع لجلسة تجميلية في الوجه

شاهد: دينا الشربيني تخضع لجلسة تجميلية في الوجه

عربي

السودان: قتيل وعدد من الجرحى في اشتباكات بين الشرطة ومحتجين

السودان: قتيل وعدد من الجرحى في اشتباكات بين الشرطة ومحتجين

شاهد: حريق ضخم في جبل غلامة بمحافظة تنومة بالسعودية

شاهد: حريق ضخم في جبل غلامة بمحافظة تنومة بالسعودية

أمريكا ترصد مكافأة مالية &#34;َضخمة&#34;مقابل معلومات عن قياديين بحزب الله

أمريكا ترصد مكافأة مالية "َضخمة"مقابل معلومات عن قياديين بحزب الله

فريدمان يكشف دور السعودية في التطبيع الإماراتي البحريني مع إسرائيل

فريدمان يكشف دور السعودية في التطبيع الإماراتي البحريني مع إسرائيل