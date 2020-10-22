كاتب سعودي: يجب تحرير المسجد الأقصى من "الزعران الفلسطينيين"

رام الله - دنيا الوطندعا الكاتب السعودي عبد الرحمن اللاحم، كل من الإمارات والبحرين للتباحث مع جانب الاحتلال الإسرائيلي؛ لإيجاد آلية لما اسماه "تحرير المسجد الأقصى من الزعران الفلسطينيين".وأضاف في تغريدة له على (تويتر)، أن الخطوة التالية لتوقيع معاهدات السلام، يجب أن تكون تحرير المسجد الأقصى لتأمين الحماية لزواره من "بلطجة الفلسطينيين".ووصف اللاحم، الوجود الفلسطيني في الأقصى، اغتصاب، قائلًا: ما يحدث هو اغتصاب للأقصى من أولئك الزعران الهائجة.