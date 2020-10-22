قلقيلية: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة



وقالت المحافظة في تصريح نشرته على (فيسبوك): إن المواطن طاهر محمد محمود خريشة، توفي متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا)، ويبلغ من العمر (74) عاما.





وأضافت: توفي خريشة في مشفى العسكري بمدينة نابلس، وهو من سكان بلدة جيوس ويعاني من مرض السكري، وارتفاع في ضغط الدم وجلطة دماغية.



وبهذه الوفاة هي 20 من محافظة قلقيلية، تأثراً بفيروس (كورونا).





رام الله - دنيا الوطنأعلنت محافظة قلقيلية اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).