الشرطة: ثلاث إصابات في أربعة حوادث سير خلال 24 ساعة بقطاع غزة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت دائرة المرور والنجدة التابعة للشرطة بغزة، اليوم الخميس: إن هناك حركة مرورية هادئة نسبياً على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.



ونوهت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، عن استمرار إغلاق الأسواق المركزية بالمحافظات، واستمرار منع الحركة والتنقل من الساعة الثامنة مساءً، حتى السابعة صباحاً بشكل يومي.



وتم تسجيل لدى تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية أربعة حوادث سير نتج عنها ثلاث إصابات، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.