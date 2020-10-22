صحيفة: طائرة إسرائيلية حطت في الخرطوم وتطبيع العلاقات رسميا الأسبوع المقبل

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت صحيفة (يسرائيل هيوم) عن مصادرها بأن السودان وافقت على تطبيع كامل للعلاقات مع إسرائيل، وأكد أن الطائرة الإسرائيلية الخاصة التي هبطت صباح الأربعاء في الخرطوم، نقلت وفدا حكومياً ومسؤولين من جهاز الموساد.



وتوقعت الصحيفة، أن يتم الإعلان رسميا عن اتفاق التطبيع، في أعقاب مكالمة ثلاثية مشتركة بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان.



ورجّحت أن يتم ذلك مع بداية الأسبوع المقبل، مشددا على أن الوفد الاحتلال ضم مسؤولين كبار في الحكومة، وتابع "التقى كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية مع نظرائهم في الحكومة المؤقتة في السودان. وفي ختام المحادثات تم التوصل إلى اتفاق نهائي حول الاعتراف المتبادل بين الجانبين".



وقالت المراسلة السياسية للقناة العامة (كان 11)، غيلي كوهين، أن "وفدا إسرائيلي وصل اليوم في زيارة إلى السودان، قبيل إعلان تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".