مدينة غزة تُسجل 61 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

أعلنت لجنة الطوارئ العليا في محافظة غزة، تسجيل 61 إصابة بفيروس (كورونا) المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الطوارئ العليا في محافظة غزة، أنه تقرر استكمال فتح سوق البسطات في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، ابتداءً من صباح الخميس.



وأشارت اللجنة، في تصريح لها، إلى أن فتح سوق البسطات، سيكون وفق الاجراءات الوقائية المتعلقة بمواجهة وباء (كورونا) المستجد، بحسب ما جاء على وكالة (الرأي).







رام الله - دنيا الوطن