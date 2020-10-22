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شاهد: معاذ العمري يكشف تفاصيل قطع الاتصال عن أحلام التميمي

شاهد: معاذ العمري يكشف تفاصيل قطع الاتصال عن أحلام التميمي
معاذ العمري
رام الله - دنيا الوطن
كشف الإعلامي الأردني معاذ العمري، تفاصيل قطع الاتصال خلال برنامج صباحي على إذاعة أردنية مع الأسيرة المحررة أحلام التميمي.

وقال العمري، إنه تم قطع الاتصال بقرار مع الإدارة ومعد البرنامج والمخرج، مضيفاً: "طلعنا على الهوا وكذبنا وقلنا ما قطعنا الاتصال واحنا قطعنا الاتصال وأنا مسؤول عن كلامي، وأعطيت الفرصة لزميلي جهاد أبو بيدر بأنه يتحدث بالحقيقة لكنه استمر في الكذب". 

وأضاف العمري: "زميلي نشر فيديو مدته ساعة لا يمت للحقيقة بصلة وتوسلت له بأن أشاهد محتوى الفيديو قبل نشره ولكنه رفض، وأنا أرى أن الحق أهم من الجميع وما بصير نكذب على حالنا ونوهم الناس ونكذب عالناس". 

وتابع: "ما علينا مؤامرة وأحلام التميمي ترفض الظهور مجدداً لأنه المعد أخبرها بقطع الاتصال عنها وهي على الهواء مباشرة، ورفضوا ابلاغي بسبب قطع الاتصال، خاصة وأنه مع بدء اللقاء حدثت كركبة داخل الاستيديو وزميلي اعطى اشارة بيده لقطع الاتصال". 

وتابع: "يتم التهجم على عائلتنا واهالينا لانه لا يوجد رجل للاعتراف بأن الاتصالا قطع، انا الان لا يهمني خسارة المال المهم أن أكون متصالح مع نفسي. 

وفي وقت سابق أعلنت إذاعة (ميلودي) إيقاف برنامج "علينا وعليك" من تقديم جهاد أبو بيدر ومعاذ العمري، بعد الجدل الكبير الذي سببته حادثة قطع الاتصال عن الأسيرة المحررة أحلام التميمي خلال مداخلتها في برنامجهما على الهواء. 

وقالت الإذاعة: "قرر مجلس إدارة إذاعة ميلودي إيقاف برنامج علينا وعليك من تقديم جهاد أبو بيدر و معاذ العمري الذي يبث عبر أثير الإذاعة ما بين الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشرة". 

وأضافت: أن "ذلك نظراً لحالة الجدل الأخيرة التي حدثت أثناء اتصال أجرته الإذاعة مع الأسيرة المحررة أحلام التميمي، لحين تبيان كامل ما جرى في هذا الإتصال وحيثيات الأمر". 

وتابعت: أنها "تشدد على دعمها الكامل لقضية الأسيرة المحررة منذ اليوم الأول وتبنيها للقضية، ولكافة قضايا الوطن، مؤكدين احترامهم لجمهور الإذاعة الكبير ولرأيهم الذي هو نبراس للعمل الذي نسعى من خلاله لنيل رضاهم". 

وفاجأ المذيع الأردني جهاد أبو بيدر، الجميع، عندما أعلن عن استقالته من الإذاعة على الهواء مباشرة، عقب قطع اتصال مع الأسيرة المحررة، أحلام التميمي، بذريعة رداءة الاتصال. 

وحسب مقطع مصور تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فإن التميمي اتصلت بهذه الإذاعة المحلية الأردنية، وناشدت السلطات والملك عبد الله الثاني بإعادة زوجها الأسير المحرر نزار التميمي. 

وظهر المذيعان الأردنيان معاذ العمري، وجهاد أبو بيدر، في الفيديو، لحظة تلقي الاتصال من أحلام، فيما قدم أبو بيدر استقالته من منصبه، على الهواء مباشرة. 

 


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