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أمريكا ترصد مكافأة مالية "َضخمة"مقابل معلومات عن قياديين بحزب الله

أمريكا ترصد مكافأة مالية "َضخمة"مقابل معلومات عن قياديين بحزب الله
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن مكافأة مالية تصل إلى عشرة ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن اثنين من أعضاء حزب الله اللبناني.

وجاء الإعلان في تغريدتين منفصلتين على حساب "Rewards for Justice" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، في موقع تويتر، وفق وكالة (سبوتنك). 

وقال الإعلان:" مكافأة مالية تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل معلومات عن خليل يوسف حرب، القيادي في حزب الله اللبناني، وأحد كبار مستشاريه".

وفي تغريدة أخرى عرض الحساب نفس المكافأة لكل "من يقدم معلومات عن هيثم علي طبطبائي قائد القوات الخاصة التابعة لحزب الله في كل من سوريا واليمن".

​وفي مطلع الشهر الجاري أعلن مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على اللبنانيين المتحالفين مع جماعة حزب الله أو الضالعين في الفساد.

وقال ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى للصحفيين إن فرض مزيد من العقوبات لا يزال قائما حتى بعد إعلان إسرائيل ولبنان في وقت سابق يوم الخميس أنهما اتفقا على إطار عمل للمفاوضات المقبلة.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية، قد أدرجت هيثم علي طبطبائي، في أكتوبر من عام 2016 في القائمة الخاصة للإرهاب الأجنبي.

​وقال بيان صادر عن الوزارة حينها: "قامت الخارجية بإدراج هيثم علي الطبطبائي، والمعروف أيضاً باسم أبو علي الطبطبائي، في القائمة الخاصة بالإرهاب الأجنبي".

وأوضح البيان أن الخارجية تستخدم هذا التصنيف لفرض عقوبات على الأجانب الذين يرتكبون أو يمكن أن يشكلوا تهديدا جديا إذا ما ارتكبوا أعمالاً إرهابية تهدد أمن مواطني الولايات المتحدة أو أمنها الوطني أو سياستها الخارجية أو اقتصادها.

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