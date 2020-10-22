دولي

نتنياهو: دول عربية ستنضم للإمارات والبحرين في التطبيع مع إسرائيل

نتنياهو: دول عربية ستنضم للإمارات والبحرين في التطبيع مع إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن هناك دولاً عربية ستلتحق بالإمارات والبحرين، لتوقيع اتفاقيات تطبيع مع بلاده.

وأضاف نتنياهو، وفق صحيفة "يسرائيل هيوم": "أصبح لدينا طريق تجاري جديد، سيجلب منتجات أفضل وأرخص للمواطنين الإسرائيليين، والأجواء باتت مفتوحة فوق السعودية والأردن".

وجاءت تصريحات نتنياهو في مستهل كلمة له خلال مؤتمر الصحيفة العبرية نفسها، برفقة ديفيد فريدمان، السفير الأمريكي لدى إسرائيل، لافتا إلى أنه تحدث في الأسابيع الأخيرة مع من وصفه بـ "صديقه" الشيخ محمد بن زايد، ولي العهد الإماراتي، وتحدث معه حول التعاون المشترك في كافة المجالات.

وأشار إلى أن الإمارات تعتزم جلب استثمارات ضخمة إلى إسرائيل، وسيتم استثمار مئات الملايين في الاقتصاد الإسرائيلي.

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