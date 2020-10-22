العثور على جثة مواطن مشنوقاً داخل محل تجاري في جنين

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رام الله - دنيا الوطن

قالت الشرطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إنها باشرت عملية البحث والتحري، كما بدأت النيابة العامة تحقيقًا في وفاة مواطن خميسيني عُثر عليه مشنوقا داخل محل تجاري في مدينة جنين.



وقال العقيد لؤي ارزيقات الناطق باسم الشرطة، إنه وبناء على بلاغ ورد لغرفة عمليات الشرطة حول وجود مواطن مشنوقا داخل محل تجاري وسط مدينة جنين وعليه تحركت قوة من الشرطة والإسعاف وبحضور وكيل النيابة إلى المكان للوقوف على ملابسات الحادثة .



وبيّن ارزيقات أن وكيل النيابة أمر بالتحفظ على الجثمان لحين احالته للتشريح للوقوف على اسباب الوفاة.