قيادي بفتح: لا عقبات أمام المصالحة وهناك بطء في تنفذها

قال القيادي في حركة فتح، عبدالله عبدالله، إن حركتي فتح وحماس لن تنتظران الموافقة العربية أو الغربية لإنجاح ملف المصالحة الفلسطينية.



وأضاف عبدالله، في حديثه لإذاعة (الأقصى): "لا يوجد عقبات في طريق المصالحة، لكن هناك بطء بعض الشيء في تنفيذها، يجب أن نتجاوز ذلك وأن نسارع لإنجاز هذا المشروع الوطني في مواجهة كل الأخطار التي تتهدد القضية الفلسطينية".



وتابع: "إذا أراد أي أحد من العرب أو غيرهم المشاركة في إتمام المصالحة فنقبله دون شروط، واللقاء الذي تم بين القيادين في حماس وفتح صالح العاروري وجبريل الرجوب، تمّ دون تدخل أي عاصمة عربية".



وأكمل: "كل أعداء القضية الفلسطينية لا يريدون للصف الفلسطيني أن يلتئم، سواء من الاحتلال أو الدولة الراعية للاحتلال أمريكا، وربما بعض الأطراف الإقليمية، وصفقة القرن مؤامرة موجهة ضد الكل الفلسطيني، وليس إلى حماس أو فتح بعينها، ويجب أن تكون الصفقة محفز لنسارع لرص الصفوف ووضع الانقسام وراء ظهورنا".



وأكمل: "هناك انعدام للعمق العربي الذي كنا نستند عليه ويعزز صمودنا، هذا الانهيار لا يعوض إلا بصلابة جبهتنا الداخلية.



رام الله - دنيا الوطن