شؤون فلسطينية

إسرائيل تكشف تفاصيل رحلة جوية للسودان بثاني رحلة مباشرة

إسرائيل تكشف تفاصيل رحلة جوية للسودان بثاني رحلة مباشرة
رام الله - دنيا الوطن
كشف موقع (وللاه) الإسرائيلي، تفاصيل اقلاع طائرة إسرائيلية من مطار بن غريون وسط تل أبيب، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، فيما تعتبر ثاني رحلة مباشرة بين تل أبيب والخرطوم.

وقال الموقع الإسرائيلي، إن الطائرة أقلعت في رحلة مباشرة إلى السودان، وعادت مساء إلى إسرائيل، مشيراً إلى أن هذه الرحلة تأتي على خلفية اتصالات بين الولايات المتحدة والسودان وإسرائيل للترويج لاتفاق تطبيع محتمل.

وكانت أول رحلة جوية مباشرة بين البلدين لطائرة وزير الخارجية الأمريكي الذي زار الخرطوم قبل عدة أسابيع بعد زيارته لإسرائيل وبحثه ملف التطبيع بين تل أبيب والخرطوم.


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