جيش الاحتلال يزعم: النفق الذي تم اكتشافه بخانيونس حفرته حركة حماس

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رام الله - دنيا الوطن

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، أن النفق الذي تم اكتشافه أمس الثلاثاء، على الحدود مع قطاع غزة، كان قد حفر من قبل حركة حماس.



وكان اعلام الاحتلال الاسرائيلي، قد أعلن أمس الثلاثاء، عن اكتشاف نفق في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، ممتداً الى الاراضي الفلسطينية المحتلة.



وفي ذات اليوم، شهد قطاع غزة حالة من التوتر، بعدما قصفت طائرات الاحتلال، اهدافاً للمقاومة الفلسطينية، وسط قطاع غزة، بزعم اطلاق صاروخ من القطاع نحو مستوطنات غلاف غزة.