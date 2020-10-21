لجنة الطوارئ بغزة: تقرر استكمال فتح سوق البسطات بالشجاعية صباح الغد

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت لجنة الطوارئ العليا في محافظة غزة، أنه تقرر استكمال فتح سوق البسطات في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، ابتداءً من صباح غدٍ الخميس.



وأشارت اللجنة، في تصريح لها، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن فتح سوق البسطات، سيكون وفق الاجراءات الوقائية المتعلقة بمواجهة وباء (كورونا) المستجد، بحسب ما جاء على وكالة (الرأي).



وكانت الجهات الحكومية في قطاع غزة، قد فرضت حضر التجوال بشكل كامل منذ بداية انتشار فيروس (كورونا) المسجد بالقطاع، وذلك في اطار اجراءات الوقاية والسلامة لمنع انتشار الوباء.