لا وفيات جديدة.. الخارجية الفلسطينية: تسجيل ست إصابات بـ(كورونا) بين جالياتنا بالخارج





وأشارت الوزارة خلال التقرير اليومي الصادر عنها، حول الوضع الوبائي بين الجاليات الفلسطينية بالخارج، إلى أن الاصابات الثلاثة الجديدة لفلسطينيين في ولاية شيكاغو الأمريكية، ليرفتع عدد الاصابات بالولاية الى 4033 إصابة، اما عدد الوفيات 80 حالة.





في سياق آخر، أكدت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى ليبيا، بتسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات الى 8.



إلى ذلك، أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى بولندا بتسجيل إصابتين جديتين بفيروس (كورونا) لطبيبين في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات الى 3.



رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بفيروس (كورونا) بين الحاليات الفلسطينية في الخارج، لليوم الأربعاء، فيما تم تسجيل ست إصابات جديدة بالفيروس في أمريكا وليبيا وبولندا، لافتة إلى أن العدد الاجمالي للوفيات 272 حالة، و6584 إصابة