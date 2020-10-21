خامنئي يعلق على تزايد وتيرة التطبيع ويوجه رسالة "محبطة" لواشنطن









رام الله - دنيا الوطنعلق المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأربعاء، على تزايد وتيرة تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول المنطقة، موجها رسالة "محبطة" للإدارة الأمريكية.وقال خامنئي في تغريدة على صفحته الرسمية على (تويتر): "لن تتحمّل الشعوب المسلمة أبداً ذلّ التطبيع مع الكيان الصهيوني"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).وأضاف: "إذا كان الأمريكيّون يظنّون أنّهم سيحلّون قضية المنطقة بهذا النّحو، فهم واقعون في الخطأ".ومضى المرشد الإيراني قائلا: "عليهم (الأمريكان) أن يعلموا أنّ أيّ نظام يجلس خلف طاولة التفاوض مع الكيان الصهيوني الغاصب، ستهتزّ مكانته بين شعبه".واختتم خامنئي تغريدة بوسم (هاشتاغ) "التطبيع خيانة".