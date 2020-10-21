دولي

خامنئي يعلق على تزايد وتيرة التطبيع ويوجه رسالة "محبطة" لواشنطن

خامنئي يعلق على تزايد وتيرة التطبيع ويوجه رسالة "محبطة" لواشنطن
رام الله - دنيا الوطن
علق المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأربعاء، على تزايد وتيرة تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول المنطقة، موجها رسالة "محبطة" للإدارة الأمريكية.

وقال خامنئي في تغريدة على صفحته الرسمية على (تويتر): "لن تتحمّل الشعوب المسلمة أبداً ذلّ التطبيع مع الكيان الصهيوني"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

وأضاف: "إذا كان الأمريكيّون يظنّون أنّهم سيحلّون قضية المنطقة بهذا النّحو، فهم واقعون في الخطأ".

ومضى المرشد الإيراني قائلا: "عليهم (الأمريكان) أن يعلموا أنّ أيّ نظام يجلس خلف طاولة التفاوض مع الكيان الصهيوني الغاصب، ستهتزّ مكانته بين شعبه".

واختتم خامنئي تغريدة بوسم (هاشتاغ) "التطبيع خيانة".


أخبار ذات صلة

بوتين ينفي اعتزام السلطات الروسية فرض قيود صارمة بسبب فيروس (كورونا)

بوتين ينفي اعتزام السلطات الروسية فرض قيود صارمة بسبب فيروس (كورونا)

إصابة وزير الصحة الألماني بفيروس (كورونا)

إصابة وزير الصحة الألماني بفيروس (كورونا)

مشروع قانون باسم &#34;جمال خاشقجي&#34; في الكونغرس... هذه أهدافه

مشروع قانون باسم "جمال خاشقجي" في الكونغرس... هذه أهدافه

أمريكا: تسجيل أكثر من 60 ألف إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

أمريكا: تسجيل أكثر من 60 ألف إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فرنسا تسجل أكثر من 26 ألف إصابة و163 وفاة جديدة بـ(كورونا)

فرنسا تسجل أكثر من 26 ألف إصابة و163 وفاة جديدة بـ(كورونا)

بريطانيا تسجل ارتفاعاً غير مسبوق للإصابات بفيروس (كورونا)

بريطانيا تسجل ارتفاعاً غير مسبوق للإصابات بفيروس (كورونا)

فرنسا تكشف المزيد من التفاصيل بشأن حادثة &#34;ذبح المدرس&#34;

فرنسا تكشف المزيد من التفاصيل بشأن حادثة "ذبح المدرس"

الحكومة الفرنسية: سيتم إغلاق مدارس وجمعيات تدعم التطرف

الحكومة الفرنسية: سيتم إغلاق مدارس وجمعيات تدعم التطرف

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تدرس تخفيف التهم الموجهة للجندي قاتل الشهيد إياد الحلاق

سلطات الاحتلال تدرس تخفيف التهم الموجهة للجندي قاتل الشهيد إياد الحلاق

البحرين: الجمعيات السياسية تجدد رفضها لكافة أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي

البحرين: الجمعيات السياسية تجدد رفضها لكافة أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي

وزارة العدل تطالب المواطنين برفع قضايا ضد اعتداءات المستوطنين أمام القضاء الفلسطيني

وزارة العدل تطالب المواطنين برفع قضايا ضد اعتداءات المستوطنين أمام القضاء الفلسطيني

الشوا: يجب الاستفادة من برنامج &#34;استدامة&#34; لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة

الشوا: يجب الاستفادة من برنامج "استدامة" لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة

اشتية: بناء المدارس أولوية لمشروع التنمية الفلسطيني وتعزيز المخيمات هو هوية سياسية

اشتية: بناء المدارس أولوية لمشروع التنمية الفلسطيني وتعزيز المخيمات هو هوية سياسية

الخارجية تعلن انتهاء حملة عودة الأحباب العالقين في الخارج

الخارجية تعلن انتهاء حملة عودة الأحباب العالقين في الخارج

التعليم تُصدر بياناً مهماً بشأن استمرار العملية التعليمية بالمدارس

التعليم تُصدر بياناً مهماً بشأن استمرار العملية التعليمية بالمدارس

لجنة الطوارئ العليا بمحافظة غزة: تسجيل 15 جديدة بفيروس (كورونا)

لجنة الطوارئ العليا بمحافظة غزة: تسجيل 15 جديدة بفيروس (كورونا)

منوعات

جنى عمرو دياب تحتضن شاب في أحدث ظهور لها..متابعون: &#34;خطيبك ولا عادي؟&#34;

جنى عمرو دياب تحتضن شاب في أحدث ظهور لها..متابعون: "خطيبك ولا عادي؟"

شاهد: حفل زفاف ابنة سليمان عيد: &#34;العروسة مش شبه أبوها&#34;

شاهد: حفل زفاف ابنة سليمان عيد: "العروسة مش شبه أبوها"

زوجة فنان عراقي تنتحر بواسطة (كلاشينكوف).. رفضت غنائه في الملاهي

زوجة فنان عراقي تنتحر بواسطة (كلاشينكوف).. رفضت غنائه في الملاهي

شاهد: والدة سارة الكندري تناشد أمير الكويت للافراج عن ابنتها

شاهد: والدة سارة الكندري تناشد أمير الكويت للافراج عن ابنتها

شاهد: مصطفى الاغا يسأل ابنته: &#34;بتشبهيني؟&#34;.. شاهد ردة فعلها

شاهد: مصطفى الاغا يسأل ابنته: "بتشبهيني؟".. شاهد ردة فعلها

شاهد: سمية الخشاب تحتفل بعيد ميلادها بوصلة رقص

شاهد: سمية الخشاب تحتفل بعيد ميلادها بوصلة رقص

شاهد: مريم حسين وجو رعد يثيران الجدل بقبلاتهما والحديث عن خطوبتهما

شاهد: مريم حسين وجو رعد يثيران الجدل بقبلاتهما والحديث عن خطوبتهما

شاهد: دينا الشربيني تخضع لجلسة تجميلية في الوجه

شاهد: دينا الشربيني تخضع لجلسة تجميلية في الوجه

شاهد: منى السابر تشكو عدم قدرتها على التواصل مع ابنتها حلا الترك

شاهد: منى السابر تشكو عدم قدرتها على التواصل مع ابنتها حلا الترك

شاهد: أحدث ظهور لبنات عامر منيب.. ما عِلاقة تامر حسني؟

شاهد: أحدث ظهور لبنات عامر منيب.. ما عِلاقة تامر حسني؟

عربي

الصحة المغربية تسجل حصيلة ثقيلة لوفيات وإصابات (كورونا)

الصحة المغربية تسجل حصيلة ثقيلة لوفيات وإصابات (كورونا)

الصحة الأردنية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ(كورونا) منذ بدء التفشي

الصحة الأردنية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ(كورونا) منذ بدء التفشي

بومبيو: سيتم رفع اسم السودان من قوائم &#34;الإرهاب&#34; قريبا

بومبيو: سيتم رفع اسم السودان من قوائم "الإرهاب" قريبا

عدوان إسرائيلي على مدرسة بريف القنيطرة في سوريا

عدوان إسرائيلي على مدرسة بريف القنيطرة في سوريا