خامنئي يعلق على تزايد وتيرة التطبيع ويوجه رسالة "محبطة" لواشنطن
رام الله - دنيا الوطن
علق المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأربعاء، على تزايد وتيرة تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول المنطقة، موجها رسالة "محبطة" للإدارة الأمريكية.
وقال خامنئي في تغريدة على صفحته الرسمية على (تويتر): "لن تتحمّل الشعوب المسلمة أبداً ذلّ التطبيع مع الكيان الصهيوني"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).
وأضاف: "إذا كان الأمريكيّون يظنّون أنّهم سيحلّون قضية المنطقة بهذا النّحو، فهم واقعون في الخطأ".
ومضى المرشد الإيراني قائلا: "عليهم (الأمريكان) أن يعلموا أنّ أيّ نظام يجلس خلف طاولة التفاوض مع الكيان الصهيوني الغاصب، ستهتزّ مكانته بين شعبه".
واختتم خامنئي تغريدة بوسم (هاشتاغ) "التطبيع خيانة".
علق المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأربعاء، على تزايد وتيرة تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول المنطقة، موجها رسالة "محبطة" للإدارة الأمريكية.
وقال خامنئي في تغريدة على صفحته الرسمية على (تويتر): "لن تتحمّل الشعوب المسلمة أبداً ذلّ التطبيع مع الكيان الصهيوني"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).
وأضاف: "إذا كان الأمريكيّون يظنّون أنّهم سيحلّون قضية المنطقة بهذا النّحو، فهم واقعون في الخطأ".
ومضى المرشد الإيراني قائلا: "عليهم (الأمريكان) أن يعلموا أنّ أيّ نظام يجلس خلف طاولة التفاوض مع الكيان الصهيوني الغاصب، ستهتزّ مكانته بين شعبه".
واختتم خامنئي تغريدة بوسم (هاشتاغ) "التطبيع خيانة".
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