بوتين ينفي اعتزام السلطات الروسية فرض قيود صارمة بسبب فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن السلطات الروسية لا تعتزم فرض قيود صارمة بسبب تقشي وباء (كورونا) المستجد، مشيرا إلى أنه ليس لدى الحكومة الروسية أي خطط لذلك.



وقال بوتين، خلال لقائه مع رجال الأعمال اليوم الأربعاء: "فيما يتعلق بالإجراءات التقييدية الشاملة والصارمة: نحن لا نخطط للقيام بذلك، وليس لدى الحكومة خطط للقيام بذلك"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.



هذا وأعلن مقر مكافحة انتشار فيروس (كورونا)، اليوم الأربعاء، ارتفاع إصابة (كوفيد-19) في روسيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بمقدار 15700 ليصل الإجمالي إلى 1447335 حالة.



وتشهد روسيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، وقد دعت سلطات العاصمة الروسية موسكو، في وقت سابق من الشهر الجاري، أرباب الأعمال لنقل 30 بالمئة من العاملين إلى نظام العمل من المنزل، بالإضافة إلى تمديد العطلة المدرسية لمدة أسبوعين، وتشديد الرقابة على التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية الواقية.