إصابة وزير الصحة الألماني بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الألمانية أن الفحوص أثبتت إصابة وزير الصحة ينس سبان بفيروس (كورونا) المستجد عصر اليوم الأربعاء وأنه وضع نفسه في الحجر المنزلي.



وأوضحت الوزارة أن سبان (40 عاما) يعاني من أعراض تشبه أعراض الإصابة بالبرد وأنه تم إبلاغ المخالطين له.



وقال متحدث باسم الحكومة، بحسب (رويترز): إن "سبان حضر اجتماعا لمجلس الوزراء في وقت سابق اليوم الأربعاء وإنه ليس من الضروري أن يضع الوزراء الآخرين أنفسهم في الحجر الصحي".



وأضاف "اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي يراعي القواعد الصحية والخاصة بالتباعد الاجتماعي بهدف ضمان ألا يكون الحجر الصحي ضروريا لمشاركين آخرين أو حتى كل المشاركين في حالة ثبوت إصابة مشارك في الاجتماع بفيروس (كورونا) لاحقا".



وأفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أنه على الرغم من كون معدلات الإصابة في ألمانيا أقل مما هي عليه في معظم أنحاء أوروبا فإنها تتسارع وسجلت رقما قياسيا يوميا بلغ 7830 حالة يوم السبت الماضي.