شؤون فلسطينية

محافظ بيت لحم: إغلاق قرية حوسان لمدة أسبوع بسبب زيادة الاصابات بـ(كورونا)

محافظ بيت لحم: إغلاق قرية حوسان لمدة أسبوع بسبب زيادة الاصابات بـ(كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قرر اللواء كامل حميد، محافظ بيت لحم، مساء اليوم الأربعاء، إغلاق قرية حوسان غرب بيت لحم، لمدة أسبوع بسبب زيادة عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في القرية.

وأشار حميد إلى أن الإغلاق سيبدأ من مساء يوم غد الخميس، وحتى الخميس المقبل الـ29 من الشهر الجاري، بسبب ازدياد الاصابات بـ(كورونا)، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وقال: "إن الإغلاق يشمل جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، باستثناء قطاع الصحة والمخابز والبقالات، مع تقييد الحركة إلا للضرورة مع افساح المجال للطواقم الطبية لأخذ العينات واجراء التعقيم اللازم، والتحويل للتعليم الالكتروني، للحد من انتشار الفيروس".

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