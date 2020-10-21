فتوح: مصرون على إنهاء الإنقسام وتعزيز الوحدة الوطنية تحت إطار منظمة التحرير

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رام الله - دنيا الوطن

أطلع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، المفوض العام للعلاقات الدولية روحي فتوح، ممثل الاتحاد الاوروبي في فلسطين سفين كون فون، على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، وملف المصالحة بين حركتي ""فتح" و"حماس"، والاتفاق على اجراء الانتخابات العامة.



وأكد فتوح خلال اللقاء، الذي جرى، اليوم الأربعاء، في رام الله، التقدم المتواصل فيما يتعلق بملف المصالحة، وإصرار وتمسك حركة "فتح" على إنهاء الانقسام، وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية تحت اطار منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وشدد على الرفض الفلسطيني لأي اتفاقق تطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي، وكذلك الرفض لخطة الضم الاسرائيلية، مؤكدا تمسك القيادة الفلسطينية بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية الداعمة لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967.



وثمن الموقف الاوروبي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية.



من جانبه، أكد سفين ترحيب ومتابعة الاتحاد الاوروبي، ودعمه للخطوات والمبادرات التي تقوم بها القيادة الفلسطينية فيما يتعلق بملف المصالحة، والتوجه لاجراء الانتخابات العامة.



وشدد على استمرا دعم الاتحاد الاوروبي للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية، واقامة الدولتين على حدود عام 1967.