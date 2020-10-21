دولي

أمريكا: تسجيل أكثر من 60 ألف إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

أمريكا: تسجيل أكثر من 60 ألف إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت الولايات المتحدة أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسبما أوردت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

ووفقا للجامعة التي تقوم بتجميع البيانات من السلطات الفيدرالية والمحلية، فضلا عن وسائل الإعلام والمصادر المفتوحة الأخرى، خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجل الأطباء في الولايات المتحدة 60315 حالة إصابة جديدة و933 حالة وفاة أخرى، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقبل يوم من ذلك، كانت هذه الأرقام: 58387 و 445 على التوالي.

وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن هذه الجامعة، أصيب أكثر من 8.2 مليون شخص بفيروس (كورونا) في الولايات المتحدة منذ بداية الوباء، وتوفي بسبب هذه الجائحة 221083 شخصا.

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