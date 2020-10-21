فرنسا تسجل أكثر من 26 ألف إصابة و163 وفاة جديدة بـ(كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية اليوم الأربعاء، تسجيل 163 وفاة و26676 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.



ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات بالمرض إلى 34048، والإصابات إلى 957421، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى ارتفاع حاد في الإصابات، مقارنة مع أمس الثلاثاء الذي سجلت فيه 20468 إصابة.



ومن المرتقب أن تعلن الحكومة عن تمديد حظر التجوال المفروض من التاسعة ليلا إلى السادسة صباحا في باريس وثماني مدن أخرى، بسبب استمرار رتفاع حالات العدوى.