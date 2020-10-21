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الصحة الأردنية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ(كورونا) منذ بدء التفشي

الصحة الأردنية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ(كورونا) منذ بدء التفشي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصحية الأردنية، اليوم الأربعاء، تسجيل 2648 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد.

وأكدت وزارة الصحة تسجيل 29 وفاة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ويرتفع بذلك العدد الكلي للوفيات إلى 443، والإصابات إلى 43620 حالة في عموم المملكة.

كما استقبلت المستشفيات 97 مريضا جديدا بالفيروس، ليصل العدد الكلي للحالات التي تخضع للعلاج من المرض في المستشفيات إلى 1078.

إلى ذلك، أجرت السلطات الصحية 24481 فحصا مخبريا جديدا للكشف عن الفيروس، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 1643054.

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