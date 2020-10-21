دولي

بريطانيا تسجل ارتفاعاً غير مسبوق للإصابات بفيروس (كورونا)

بريطانيا تسجل ارتفاعاً غير مسبوق للإصابات بفيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيلها 26688 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ما يمثل حصيلة يومية قياسية لعدد الحالات.

وأوضحت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس (كورونا) في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 26688، ليصل إلى مستوى 789229 حالة، وفق (روسيا اليوم).

وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعا قياسيا لمؤشر الإصابات اليومية في البلاد، الذي بلغ في بيانات 18 أكتوبر 16982 حالة، وفي 19 أكتوبر 18804، وفي 20 أكتوبر 21331.

وأضافت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 191 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 44158 حالة.

وتمثل هذه الحصيلة انخفاضا مقارنة مع إحصائية اليوم السابق، وبلغ عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا يوم 18 أكتوبر 67 حالة، وفي 19 أكتوبر 80، وفي 20 أكتوبر 241.

وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)، الأمر الذي دفع سلطات البلاد، إلى فرض قيود جديدة، بينها العمل من المنازل ما أمكن ذلك، وإغلاق الحانات والمطاعم في وقت أبكر، وقد تستمر مدة 6 أشهر بهدف التصدي لموجة مرض ثانية سريعة الانتشار.

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