عوض: نعمل على إنشاء مشروع لتوفير مخزون استراتيجي حكومي من الغاز بالقطاع
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، محمد عوض، إنه يجري العمل على إنشاء مشروع لتوفير مخزون استراتيجي حكومي من الغاز، وإنشاء منظومة شاملة للأمن والسلامة في مركز توزيع الوقود على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، والذي يأتي استكمالاً لمشروع مركز التوزيع القائم حالياً والذي أنشئ قبل عدة سنوات.
جاء ذلك، خلال تفقد الدكتور محمد عوض، الأربعاء، عدداً من المدارس والمشاريع الاستراتيجية التي يتم العمل على إنجازها، مشيراً إلى أن المشاريع يتم إنشاؤها وفق معاير دولية، عبر مراعاة إجراءات الأمن والسلامة مع منظومة للإنذار المبكر والاستشعار الحراري والتبريد وأنظمة إطفاء الكترونية محوسبة تعمل ذاتياً ضمن مشروع إنشاء هذه الخزانات.
واطلع عوض خلال جولته على آليات عمل مدارس الثانوية العامة في القطاع عقب انتظام المرحلة الأولى من العودة الآمنة للتعليم في ظل جائحة (كورونا).
وناقش مع كادر وزارة التربية والتعليم الاستعدادات الجارية لتنفيذ المرحلة الثانية من فتح المدارس، وفق البروتوكول الصحي الذي تشرف عليه وزارة الصحة.
وشملت جولة، عوض، الوقوف على أعمال عدد من المشاريع الحكومية والخاصة قيد الإنشاء في مناطق متفرقة من قطاع غزة، كمطاحن الدقيق والشعير وتوسيع أماكن استقبال الغاز المنزلي.
وأكد عوض، أن هذه المشاريع التطويرية الاستراتيجية تتم بالتعاون بين وزارة الأشغال ووزارة الحكم المحلي والاقتصاد وبإشراف مباشر من متابعة العمل الحكومي.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن خطة لتطوير المعابر تشمل توسيع القدرة التخزينية الحالية لمعبر رفح للبترول وإنشاء محطة للتعبئة والتفريغ للغاز المنزلي وإنشاءات تطويرية بالمعبر التجاري.
وبين عوض أن تنفيذ مشروع توسيع خزان الوقود المصري بإضافة 6 مليون لتر من الوقود والمحروقات لتوفير مخزون استراتيجي وقت الطوارئ والأزمات، لافتاً إلى أن العمل جارٍ لإنشاء محطة تعبئة وتفريغ للغاز المنزلي، لتوفير الوقت والجهد وتجنب المخاطر المحتملة بتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة والتي وضعتها لجنة مختصة من الوزارات ذات العلاقة.
جاء ذلك، خلال تفقد الدكتور محمد عوض، الأربعاء، عدداً من المدارس والمشاريع الاستراتيجية التي يتم العمل على إنجازها، مشيراً إلى أن المشاريع يتم إنشاؤها وفق معاير دولية، عبر مراعاة إجراءات الأمن والسلامة مع منظومة للإنذار المبكر والاستشعار الحراري والتبريد وأنظمة إطفاء الكترونية محوسبة تعمل ذاتياً ضمن مشروع إنشاء هذه الخزانات.
واطلع عوض خلال جولته على آليات عمل مدارس الثانوية العامة في القطاع عقب انتظام المرحلة الأولى من العودة الآمنة للتعليم في ظل جائحة (كورونا).
وناقش مع كادر وزارة التربية والتعليم الاستعدادات الجارية لتنفيذ المرحلة الثانية من فتح المدارس، وفق البروتوكول الصحي الذي تشرف عليه وزارة الصحة.
وشملت جولة، عوض، الوقوف على أعمال عدد من المشاريع الحكومية والخاصة قيد الإنشاء في مناطق متفرقة من قطاع غزة، كمطاحن الدقيق والشعير وتوسيع أماكن استقبال الغاز المنزلي.
وأكد عوض، أن هذه المشاريع التطويرية الاستراتيجية تتم بالتعاون بين وزارة الأشغال ووزارة الحكم المحلي والاقتصاد وبإشراف مباشر من متابعة العمل الحكومي.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن خطة لتطوير المعابر تشمل توسيع القدرة التخزينية الحالية لمعبر رفح للبترول وإنشاء محطة للتعبئة والتفريغ للغاز المنزلي وإنشاءات تطويرية بالمعبر التجاري.
وبين عوض أن تنفيذ مشروع توسيع خزان الوقود المصري بإضافة 6 مليون لتر من الوقود والمحروقات لتوفير مخزون استراتيجي وقت الطوارئ والأزمات، لافتاً إلى أن العمل جارٍ لإنشاء محطة تعبئة وتفريغ للغاز المنزلي، لتوفير الوقت والجهد وتجنب المخاطر المحتملة بتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة والتي وضعتها لجنة مختصة من الوزارات ذات العلاقة.
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