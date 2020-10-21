وزارة العدل تطالب المواطنين برفع قضايا ضد اعتداءات المستوطنين أمام القضاء الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير العدل، محمد الشلالدة اليوم في مكتبه، مساعد وزير الخارجية والمغتربين لشؤون العلاقات متعددةالأطراف السفير عمار حجازي، بحضور رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية السفير عمر عوض الله، للتباحث في القضايا ذات الاهتمام والعمل المشترك منها متابعة ملفات قرار مجلس الوزراء بدعوة المواطنين المتضررين لرفع قضايا ضد اعتداءات المستوطنين أمام القضاء الفلسطيني، وملف التعامل مع الشركات الأجنبية العاملة في المستوطنات.وأوضح الشلالدة انه وبموجب قرارات صادرة عن الحكومة تقوم وزارة العدل وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية على متابعة عدة ملفات أبرزها دعوة المواطنين المتضررين برفع قضايا ضد اعتداءات المستوطنين أمام القضاء الفلسطيني للمطالبة بالمسؤولية المدنية والمتعلقة بجبرالضرر والتعويض بالشق المدني، وملف قضية احتجاز جثامين الشهداء لدى سلطات الاحتلال، إضافة لملف التعامل مع الشركات الأجنبيةالعاملة في المستوطنات، وملفات خاصة بملاحقة المستوطنين مزدوجي الجنسية أمام قضاء الدولة التي يحملون جنسيتها.بدوره، أكد السفير حجازي أهمية العمل المشترك مع وزارة العدل بالملفات المشتركة، موضحا ان وزارة الخارجية خاطبت 17 شركة أجنية ثبتأنها تعمل وتمارس أنشطة تجارية في المستوطنات بالضفة الغربية والقدس الشرقية وتخالف بذلك القرارات الدولية الرافضة للاستيطانوالقانون الدولي، مشيرا لأهمية تفعيل عمل لجنة مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية بما ينسجم مع الالتزامات التي ترتبت علىدولة فلسطين بانضمامها والتزامها بالاتفاقيات الدولية.وتم الاتفاق على تشكيل فريق قانوني لمتابعة الملفات المشتركة بين الوزارتين، لضمان استكمال العمل القانوني والقضائي في الملفات علىالمستوى المحلي والدولي، والذي يعتبر نضالاً قانونياً وقضائياً ويكمل العمل السياسي، للوصول وضمان عدم إفلات أحد من العقاب، خاصة مرتكبي الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني.