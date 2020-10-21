الشوا: يجب الاستفادة من برنامج "استدامة" لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة





جاء ذلك بحضور عدد من المديرين التنفيذيين في سلطة النقد، وذلك في إطار التفاعل مع ورقة رؤية جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها فلسطين جراء الأزمات الراهنة وفي مقدمتها تفشي فيروس (كورونا)، وعدم استلام أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي، وتداعياتها على الاقتصاد الوطني.





واستعرض الشوا أمام الوفد إجراءات سلطة النقد والجهاز المصرفي، لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمات الراهنة، وإسهامها الفعلي في التخفيف من تداعيات هذه الأزمات على القطاعات الاقتصادية المختلفة، جنباً إلى جنب مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وتعزيز الاستقرار المالي في فلسطين.



وأكد على أهمية الاستفادة من برنامج "استدامة" الخاص بتوفير التمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تأثرت اقتصادياً بسبب جائحة كورونا.



وشكر المهندس أسامة عمرو سلطة النقد على تلبيتها دعوة الجمعية لمناقشة ورقة رؤيتها والوقوف على التوصيات التي انبثقت عن الرؤية لكافة الجهات المعنية، مؤكدا على على أهمية زيادة حجم التنسيق مع كافة الأطراف ذات العلاقة وخاصة القطاع المصرفي، وبحث سبل تطبيق مخرجات هذه الرؤية للخروج من الأزمة الاقتصادية بالتعاون مع الحكومة وسلطة النقد.



هذا واستعرض المهندس محمد العامور منهجية الرؤية التي خرجت بتوصيات قيمة قدمت لكافة الجهات المعنية بالشراكة مع كافة القطاعات الاقتصادية المعنية داعيا سلطة النقد بالتعاون المشترك مع الأخذ بملاحظات سلطة النقد على ورقة الرؤية للعمل قدما لتطبيق هذه الرؤية على أرض الواقع والأخذ بتوصياتها التي لخصت المشاكل والتحديات التي تواجه جميع القطاعات وسبل الخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية والحلول المقترحة ومدى إمكانية تنفيذها. بهدف مساعدة أصحاب القرار في النهوض بالاقتصاد الفلسطيني. وتم عرض التوصيات الخاصة بالقطاع المصرفي ومناقشتها.



وأكد معالي المحافظ على أن سلطة النقد مهتمة بتعزيز قدرة رجال الأعمال والتجار ومختلف القطاعات الاقتصادية في ظل الظروف الحالية، وسوف تتابع توصيات الدراسة وكل ما طرحوه من مشاكل وعقبات تتعلق بالعلاقة مع البنوك، ولن تدخر جهداً في سبيل التغلب عليها.



رام الله - دنيا الوطناستقبل محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا اليوم بمقر سلطة النقد في محافظة رام الله والبيرة، وفداً من جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين-القدس برئاسة رئيس الجمعية المهندس أسامة عمرو.