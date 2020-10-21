الخارجية تعلن انتهاء حملة عودة الأحباب العالقين في الخارج

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عن انتهاء حملة عودة الاحباب العالقين في الخارج هذا اليوم الأربعاء، وذلك مع وصول رحلة الاجلاء الأخيرة القادمة من الولايات المتحدة الاميركية والتي تقل على متنها 230 عائدا من الاحباب العالقين.



وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن عدد المواطنين والطلبة الذين تم تأمين عودتهم من الخارج إلى أرض الوطن في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة منذ بداية الجائحة حتى اليوم بلغ 25000، سواء عن طريق الرحلات الجوية أو الحدود والمعابر البرية عبر اراضي الشقيقتين المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية.



وقالت الوزارة: إنه بذلك نفذت وزارة الخارجية والمغتربين وبإشراف مباشر من الوزير رياض المالكي وعد الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتيه بإجلاء جميع العالقين الفلسطينيين في الخارج، من خلال جهد جماعي متواصل قام به فريق العمل المختص في الوزارة وسفارات دولة فلسطين في دول العالم كافة، خاصة فريق العمل المختص في سفارتي دولة فلسطين لدى المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة، وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وكذلك فريق العمل المختص في الولايات المتحدة الأميركية بالتعاون مع مراكز خدمات الجالية وعمدائها وفعالياتها في عموم الولايات المتحدة الامريكية الذين بذلوا جهدا استثنائيا في ترتيب وتنظيم حملة عودة الاحباب من أميركا في ظل اغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وبالشراكة مع مكونات وأركان دولة فلسطين المعنية، وفي مقدمتها جهاز المخابرات العامة، وزارتي الصحة والداخلية، والادارة العامة للمعابر والحدود، والشرطة والأمن الوطني، والاجهزة السيادية المختلفة، بالشراكة أيضا مع الهيئات الادارية وفعاليات ومؤسسات الجاليات الفلسطينية في الخارج والاتحاد العام لطلبة فلسطين وفروعه المختلفة ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.



وأوضحت الوزارة أنه بالرغم من هذا الاعلان عن انتهاء حملة عودة الاحباب العالقين في الخارج، إلا أن فريق العمل المختص في الوزارة وبالتعاون مع سفارتي دولة فلسطين لدى كل من مصر والجزائر يعمل لتأمين سفر المجموعة الأخيرة من المواطنين الراغبين بالعودة إلى قطاع غزة، ويواصل العمل لتأمين عودة المواطنين إلى أرض الوطن، وذلك من خلال التنسيق لعودة المجموعات وليس الحالات الفردية، وذلك كله في اطار متابعة فريق الوزارة والاهتمام اليومي بالأوضاع الصحية والمعيشية لجالياتنا في الخارج في ظل جائحة كورونا.



وبهذا الصدد، تقدمت الوزارة من جديد بالشكر والتقدير للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا، وكذلك لجمهورية مصر العربية الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا، ولجميع الوزارات والأجهزة والسلطات والهيئات المختصة التي تعاونت معنا في البلدين الشقيقين. كما تتقدم بالشكر والتقدير لفريق عملها المختص الذي عمل على مدار الساعة وأشرف على تنظيم وإدارة الحملة بكل اقتدار ونزاهة وشفافية، وطواقم وفرق العمل في سفارات دولة فلسطين كافة خاصة سفارتي دولة فلسطين في كل من الاردن ومصر وسفارة دولة فلسطين لدى تركيا، وفريق العمل المختص في الولايات المتحدة الامريكية، وكذلك الشكر والتقدير لمئات الجنود المجهولين الذين شاركوا في إنجاح حملة عودة الاحباب.