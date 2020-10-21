التعليم تُصدر بياناً مهماً بشأن استمرار العملية التعليمية بالمدارس



تتوجه وزارة التربية والتعليم بالتحية والتقدير للأسرة التربوية، مثمنةً دورها في تنفيذ خطة العودة للمدارس التي أقرتها الحكومة والتي تستند إلى نظام التعليم المدمج، وإلى بروتوكول صحي يوفر مقومات التعليم الآمن، وقد جاء ذلك بعد غياب الطلبة عن مدارسهم لما يزيد عن ستة أشهر.





وفي هذا الإطار تؤكد الوزارة على استمرار العمل وفق خطتها دون أي تغيير، وعلى ضرورة الإبقاء على أبواب المدارس مشرعة وعلى جذوة التعليم متقدة في كل مدرسة وفي كل بيت.





كما تهيب الوزارة بمعلميها ومعلماتها بالاستمرار في تحمل أعباء تأدية رسالتهم السامية في ظل التحديات الجسام التي يواجهها شعبنا الفلسطيني العظيم.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بشأن استمرار العملية التدريسية في المدارس، جاء فيه: