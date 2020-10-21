لجنة الطوارئ العليا بمحافظة غزة: تسجيل 15 جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت لجنة الطوارئ العليا في محافظة غزة، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في محافظة غزة، خخلال الدورة الأولى من اليوم الأربعاء.



وكانت اللجنة قد اصدرت في وقت سابق من اليوم، تنويها لسكان حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، مشددة على ضرورة الالتزام بوسائل الوقاية والسلامة من فيروس (كورونا).



وقالت: "على أهلنا في حي الشيخ رضوان، ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي عند الحركة".