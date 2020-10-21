دولي

الحكومة الفرنسية: سيتم إغلاق مدارس وجمعيات تدعم التطرف

الحكومة الفرنسية: سيتم إغلاق مدارس وجمعيات تدعم التطرف
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الحكومة الفرنسية، الأربعاء، أنها ستعزز مواجهة "التيارات المتطرفة الانفصالية"، وذلك بعد جريمة ذبح مدرس تاريخ الجمعة، لافتة إلى أنها ستغلق مدارس وجمعيات تدعم التطرف.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، إن "قوى الإسلام السياسي تؤدي بشكل ممنهج لتدمير الجمهورية"، مؤكدا أنه لا بد من التنسيق بين المعنيين "لمواجهة الانفصالية الإسلامية بفرنسا والتدخلات الخارجية"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأضاف: "يجب أن نواجه التطرف الإسلامي حتى لا يكون هناك فتح لمدارس سرية، وتلقين للأفكار والأيديولوجيات المتطرفة".

وأكد أتال أن هناك "العشرات من المدارس والجمعيات والنوادي التي تم إغلاقها"، وأن الحكومة ستواصل تشديد الرقابة على كل المؤسسات التي "تشمل الأيديولوجيات المتطرفة".

وتابع: "رصدنا العديد من التحركات التي يقوم بها الحاضون على الكراهية في المساجد والمراكز الإسلامية، وسنعزز المواجهة ضد الانفصالية الإسلامية بالأراضي الفرنسية بحزم، للحفاظ على علمانية دولتنا".

كما نوّه إلى أن الحكومة "لن تتوقف هنا وإنما هناك قرارات جديدة بالأيام الماضية لتعزيز الجهود والصراع ضد التطرف".

وتطرق أتال للجريمة التي وقعت الجمعة بحق مدرس تاريخ عرض رسوما كاريكاتورية للنبي محمد، قبل أن يتعرض للذبح، وقال: "بالنسبة لهجوم الجمعة هو انعكاس لكل الحاضين على الكراهية، وكل الملهمين لأيديولوجية التطرف. سنواصل تشديد الرقابة على كل الذين يبتعدون عن الاعتدال ويستخدمون المدارس أو المساجد أو المؤسسات، أو الجمعيات، للحض على الكراهية".

وأشار إلى أنه في تشرين الثاني/ نوفمبر، ستقوم الحكومة الفرنسية بـ"زيادة التشديد على قيم الجمهورية، بالتنسيق مع وزير التعليم، ليكون هذا العام الدراسي عاما سليما".

واختتم حديثه بالقول: "كما قال المجلس الوزاري، هذه معركة تربوية تعليمية وثقافية ستطول، وكل وزير بالتنسيق مع الوزراء المعنيين والرئيس الفرنسي سيعززون جهودهم من أجل تعزيز الصراع في هذه المعركة ضد الإسلام السياسي".

أخبار ذات صلة

القناة 12: نتنياهو يغادر اجتماع (كابينت كورونا) لضرورة قومية مهمة

القناة 12: نتنياهو يغادر اجتماع (كابينت كورونا) لضرورة قومية مهمة

شاهد: مشهد غير مألوف لترامب

شاهد: مشهد غير مألوف لترامب

أطباء أمريكيون: أعراض خطيرة لفيروس (كورونا) تظهر بعد شفاء المصابين

أطباء أمريكيون: أعراض خطيرة لفيروس (كورونا) تظهر بعد شفاء المصابين

الاتحاد الأوروبي يُهاجم فترة رئاسة ترامب للولايات المتحدة: ضعيفة وليست أهلًا للتحديات

الاتحاد الأوروبي يُهاجم فترة رئاسة ترامب للولايات المتحدة: ضعيفة وليست أهلًا للتحديات

أردوغان: ألف مسلم يذهبون ضحية الإرهاب والعنف في العالم يوميًا

أردوغان: ألف مسلم يذهبون ضحية الإرهاب والعنف في العالم يوميًا

شرطة نيويورك تستعد لأعمال شغب محتملة بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية

شرطة نيويورك تستعد لأعمال شغب محتملة بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية

تركيا: ارتفاع أعداد الوفيات بسبب &#34;الكحول المغشوش&#34; إلى 63 حالة

تركيا: ارتفاع أعداد الوفيات بسبب "الكحول المغشوش" إلى 63 حالة

بايدن: سأهزم ترامب بعد أسبوعين

بايدن: سأهزم ترامب بعد أسبوعين

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

استعدادا لفصل الشتاء..كهرباء غزة تنظم لقاء للجنة الطوارئ المركزية لمراجعة خطط الصيانة

استعدادا لفصل الشتاء..كهرباء غزة تنظم لقاء للجنة الطوارئ المركزية لمراجعة خطط الصيانة

قلقيلية: عدد الإصابات بفيروس (كورونا) بلغ هذا اليوم تسع إصابات

قلقيلية: عدد الإصابات بفيروس (كورونا) بلغ هذا اليوم تسع إصابات

سلفيت: قرار بإغلاق ديراستيا والزاوية لمدة ثلاثة أيام بدءاً من منتصف الليلة

سلفيت: قرار بإغلاق ديراستيا والزاوية لمدة ثلاثة أيام بدءاً من منتصف الليلة

وكيل وزارة الأوقاف يدعو لرفض صفقة القرن والتطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي

وكيل وزارة الأوقاف يدعو لرفض صفقة القرن والتطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي

القدس: قوات الاحتلال تزيل خيمة سكنية في قرية بيت إكسا

القدس: قوات الاحتلال تزيل خيمة سكنية في قرية بيت إكسا

مباحث (كورونا) تُغلق ثمانية محال ومنشآت مخالفة في قطاع غزة

مباحث (كورونا) تُغلق ثمانية محال ومنشآت مخالفة في قطاع غزة

&#34;السياحة والآثار&#34;: البدء بالتنسيق مع وزارة الصحة لإعادة الحياة السياحية في فلسطين

"السياحة والآثار": البدء بالتنسيق مع وزارة الصحة لإعادة الحياة السياحية في فلسطين

التنمية الاجتماعية تعلق على مقتل مواطنة من قلقيلية

التنمية الاجتماعية تعلق على مقتل مواطنة من قلقيلية

منوعات

جنى عمرو دياب تحتضن شاب في أحدث ظهور لها..متابعون: &#34;خطيبك ولا عادي؟&#34;

جنى عمرو دياب تحتضن شاب في أحدث ظهور لها..متابعون: "خطيبك ولا عادي؟"

شاهد: حفل زفاف ابنة سليمان عيد: &#34;العروسة مش شبه أبوها&#34;

شاهد: حفل زفاف ابنة سليمان عيد: "العروسة مش شبه أبوها"

زوجة فنان عراقي تنتحر بواسطة (كلاشينكوف).. رفضت غنائه في الملاهي

زوجة فنان عراقي تنتحر بواسطة (كلاشينكوف).. رفضت غنائه في الملاهي

شاهد: والدة سارة الكندري تناشد أمير الكويت للافراج عن ابنتها

شاهد: والدة سارة الكندري تناشد أمير الكويت للافراج عن ابنتها

شاهد: مصطفى الاغا يسأل ابنته: &#34;بتشبهيني؟&#34;.. شاهد ردة فعلها

شاهد: مصطفى الاغا يسأل ابنته: "بتشبهيني؟".. شاهد ردة فعلها

شاهد: سمية الخشاب تحتفل بعيد ميلادها بوصلة رقص

شاهد: سمية الخشاب تحتفل بعيد ميلادها بوصلة رقص

شاهد: مريم حسين وجو رعد يثيران الجدل بقبلاتهما والحديث عن خطوبتهما

شاهد: مريم حسين وجو رعد يثيران الجدل بقبلاتهما والحديث عن خطوبتهما

شاهد: دينا الشربيني تخضع لجلسة تجميلية في الوجه

شاهد: دينا الشربيني تخضع لجلسة تجميلية في الوجه

شاهد: منى السابر تشكو عدم قدرتها على التواصل مع ابنتها حلا الترك

شاهد: منى السابر تشكو عدم قدرتها على التواصل مع ابنتها حلا الترك

شاهد: أحدث ظهور لبنات عامر منيب.. ما عِلاقة تامر حسني؟

شاهد: أحدث ظهور لبنات عامر منيب.. ما عِلاقة تامر حسني؟

عربي

عدوان إسرائيلي على مدرسة بريف القنيطرة في سوريا

عدوان إسرائيلي على مدرسة بريف القنيطرة في سوريا

البحرين: قريبًا سنبدأ التبادل البريدي مع إسرائيل

البحرين: قريبًا سنبدأ التبادل البريدي مع إسرائيل

دار الإفتاء المصرية تعلق على قضية &#34;الإساءة&#34; إلى إذاعة القرآن الكريم

دار الإفتاء المصرية تعلق على قضية "الإساءة" إلى إذاعة القرآن الكريم

مؤسسة إعلامية جزائرية تقاضي صحفية بتهمة الإساءة للإسلام

مؤسسة إعلامية جزائرية تقاضي صحفية بتهمة الإساءة للإسلام