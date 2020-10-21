رئيس أركان جيش الاحتلال: النفق الذي تم اكتشافه كان رصيدا كبيرا للمقاومة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر رئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، أن النفق الذي اكتشفه الجيش على حدود غزة كان رصيدا كبيرا جدا للمقاومة الفلسطينية.
اعتبر رئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، أن النفق الذي اكتشفه الجيش على حدود غزة كان رصيدا كبيرا جدا للمقاومة الفلسطينية.
وقال كوخافي خلال جولة في قسم (كورونا) بمستشفى رامبام في حيفا: "سنستمر في التعامل مع الأنفاق وكذلك التهديدات السرية بأحدث الوسائل التكنولوجية والمخابراتية".
وأضاف: "في المجمل، تم الكشف عن عدد قليل من الأنفاق في السنوات الأخيرة، وسنواصل هذا الاتجاه"، على حد زعمه.
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