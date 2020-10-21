رئيس أركان جيش الاحتلال: النفق الذي تم اكتشافه كان رصيدا كبيرا للمقاومة الفلسطينية





وقال كوخافي خلال جولة في قسم (كورونا) بمستشفى رامبام في حيفا: "سنستمر في التعامل مع الأنفاق وكذلك التهديدات السرية بأحدث الوسائل التكنولوجية والمخابراتية".





وأضاف: "في المجمل، تم الكشف عن عدد قليل من الأنفاق في السنوات الأخيرة، وسنواصل هذا الاتجاه"، على حد زعمه.

رام الله - دنيا الوطناعتبر رئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، أن النفق الذي اكتشفه الجيش على حدود غزة كان رصيدا كبيرا جدا للمقاومة الفلسطينية.