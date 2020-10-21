دولي

القناة 12: نتنياهو يغادر اجتماع (كابينت كورونا) لضرورة قومية مهمة

القناة 12: نتنياهو يغادر اجتماع (كابينت كورونا) لضرورة قومية مهمة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، غادر اجتماع (كابينت كورونا) الذي عقد اليوم الأربعاء، لضرورة قومية مهمة.

من جانبه، أكد باراك رافيد، مراسل موقع (واللا) الاسرائيلي، أنه لا يوجد أي ضرورة قوية، لافتا إلى أن نتنياهو يشارك الأن في محادثة عبر تقنية (زوم) في مؤتمر للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وكان (كابينت كورونا) قد عقد اجتماعا اليوم الاربعاء، لبحث تداعيات انتشار فيروس (كورونا) المستجد في إسرائيل.

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