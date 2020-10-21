استعدادا لفصل الشتاء..كهرباء غزة تنظم لقاء للجنة الطوارئ المركزية لمراجعة خطط الصيانة









رام الله - دنيا الوطننظمت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة مساء اليوم الأربعاء اجتماعا موسعا في مقر الطيران بمدينة غزة للجنة الطوارئ المركزية والإدارات والأجهزة المختصة وبحضور المدراء الفنيين من مقرات الشركة بالمحافظات وذلك لمناقشة ومراجعة إجراءات خطط الطوارئ المتعلقة بالصيانة الوقائية وإجراءات السلامة المختلفة سواء الخاصة بالشبكات أو المتعلقة بالموظفين والمواطنين على حد سواء.وقد أكد م.ماهر عايش مدير عام الشركة خلال اللقاء على أن الأولوية يجب أن تكون سلامة المواطنين والموظفين من خطر الكهرباء وضرورة العمل السريع للتشييك على كافة شبكات الكهرباء في المحافظات والتأكد من سلامة مكوناتها ومأمونيتها، وقد أصدر توجيهاته للمدراء الفنيين بضرورة ترتيب أولويات العمل قبل دخول فصل الشتاء والتي تتضمن حصر الأعمدة الحديدية وزيارتها ميدانيا والتأكد من جاهزيتها وسلامة توصيلاتها، وكذلك التواصل مع البلديات لحصر أماكن تجمع المياه وقربها من الأعمدة والشبكات والعمل على إيجاد حلول سريعة لها، وخاصة الأعمدة القريبة من المدارس والأسواق والتجمعات السكانية، بالإضافة إلى ضرورة التشييك على سلامة وجودة عمل أقطاب التأريض وموانع الصواعق وموانع التسلق وفيوزات الضغط العالي، إضافة إلى معايرة سكاكين الضغط العالي والتأكد من مخزون زيوت المحولات وعدم تسربها وقص أغصان الأشجار القريبة من الشبكات وكثير من الأمور الفنية الأخرى.كما أصدر مدير عام الشركة توجيهاته لدائرة الصحة والسلامة المهنية بضرورة العمل الفوري على تزويد الدوائر الفنية في المقرات بالأدوات والمعدات اللوجستية اللازمة لحفظ أمنهم وسلامتهم خلال فصل الشتاء وكذلك مراجعة خطط الوقاية والسلامة معهم.وخلال الاجتماع تمت مناقشة الكثير من الأمور الفنية وسجلت العديد من المداخلات للتأكد من الجهوزية الكاملة واستكمال الفهم حول بعض النقاط الهامة.