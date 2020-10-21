استعدادا لفصل الشتاء..كهرباء غزة تنظم لقاء للجنة الطوارئ المركزية لمراجعة خطط الصيانة

استعدادا لفصل الشتاء..كهرباء غزة تنظم لقاء للجنة الطوارئ المركزية لمراجعة خطط الصيانة
رام الله - دنيا الوطن
نظمت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة مساء اليوم الأربعاء اجتماعا موسعا في مقر الطيران بمدينة غزة للجنة الطوارئ المركزية والإدارات والأجهزة المختصة وبحضور المدراء الفنيين من مقرات الشركة بالمحافظات وذلك لمناقشة ومراجعة إجراءات خطط الطوارئ المتعلقة بالصيانة الوقائية وإجراءات السلامة المختلفة سواء الخاصة بالشبكات أو المتعلقة بالموظفين والمواطنين على حد سواء.
وقد أكد م.ماهر عايش مدير عام الشركة خلال اللقاء على أن الأولوية يجب أن تكون سلامة المواطنين والموظفين من خطر الكهرباء وضرورة العمل السريع للتشييك على كافة شبكات الكهرباء في المحافظات والتأكد من سلامة مكوناتها ومأمونيتها، وقد أصدر توجيهاته للمدراء الفنيين بضرورة ترتيب أولويات العمل قبل دخول فصل الشتاء والتي تتضمن حصر الأعمدة الحديدية وزيارتها ميدانيا والتأكد من جاهزيتها وسلامة توصيلاتها، وكذلك التواصل مع البلديات لحصر أماكن تجمع المياه وقربها من الأعمدة والشبكات والعمل على إيجاد حلول سريعة لها، وخاصة الأعمدة القريبة من المدارس والأسواق والتجمعات السكانية، بالإضافة إلى ضرورة التشييك على سلامة وجودة عمل أقطاب التأريض وموانع الصواعق وموانع التسلق وفيوزات الضغط العالي، إضافة إلى معايرة سكاكين الضغط العالي والتأكد من مخزون زيوت المحولات وعدم تسربها وقص أغصان الأشجار القريبة من الشبكات وكثير من الأمور الفنية الأخرى.
كما أصدر مدير عام الشركة توجيهاته لدائرة الصحة والسلامة المهنية بضرورة العمل الفوري على تزويد الدوائر الفنية في المقرات بالأدوات والمعدات اللوجستية اللازمة لحفظ أمنهم وسلامتهم خلال فصل الشتاء وكذلك مراجعة خطط الوقاية والسلامة معهم.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة الكثير من الأمور الفنية وسجلت العديد من المداخلات للتأكد من الجهوزية الكاملة واستكمال الفهم حول بعض النقاط الهامة.
نظمت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة مساء اليوم الأربعاء اجتماعا موسعا في مقر الطيران بمدينة غزة للجنة الطوارئ المركزية والإدارات والأجهزة المختصة وبحضور المدراء الفنيين من مقرات الشركة بالمحافظات وذلك لمناقشة ومراجعة إجراءات خطط الطوارئ المتعلقة بالصيانة الوقائية وإجراءات السلامة المختلفة سواء الخاصة بالشبكات أو المتعلقة بالموظفين والمواطنين على حد سواء.
وقد أكد م.ماهر عايش مدير عام الشركة خلال اللقاء على أن الأولوية يجب أن تكون سلامة المواطنين والموظفين من خطر الكهرباء وضرورة العمل السريع للتشييك على كافة شبكات الكهرباء في المحافظات والتأكد من سلامة مكوناتها ومأمونيتها، وقد أصدر توجيهاته للمدراء الفنيين بضرورة ترتيب أولويات العمل قبل دخول فصل الشتاء والتي تتضمن حصر الأعمدة الحديدية وزيارتها ميدانيا والتأكد من جاهزيتها وسلامة توصيلاتها، وكذلك التواصل مع البلديات لحصر أماكن تجمع المياه وقربها من الأعمدة والشبكات والعمل على إيجاد حلول سريعة لها، وخاصة الأعمدة القريبة من المدارس والأسواق والتجمعات السكانية، بالإضافة إلى ضرورة التشييك على سلامة وجودة عمل أقطاب التأريض وموانع الصواعق وموانع التسلق وفيوزات الضغط العالي، إضافة إلى معايرة سكاكين الضغط العالي والتأكد من مخزون زيوت المحولات وعدم تسربها وقص أغصان الأشجار القريبة من الشبكات وكثير من الأمور الفنية الأخرى.
كما أصدر مدير عام الشركة توجيهاته لدائرة الصحة والسلامة المهنية بضرورة العمل الفوري على تزويد الدوائر الفنية في المقرات بالأدوات والمعدات اللوجستية اللازمة لحفظ أمنهم وسلامتهم خلال فصل الشتاء وكذلك مراجعة خطط الوقاية والسلامة معهم.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة الكثير من الأمور الفنية وسجلت العديد من المداخلات للتأكد من الجهوزية الكاملة واستكمال الفهم حول بعض النقاط الهامة.
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