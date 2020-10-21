آفي ديختر: قطاع غزة بعد عشر سنوات سيكون مثل لبنان الآن

قال رئيس (شاباك) السابق، عضو (كنيست) في إسرائيل، آفي ديختر اليوم الأربعاء، إن غزة بعد عشر سنوات ستكون مثل لبنان الآن.



وأوضح في تصريحات نقلتها قناة (كان) حول التوترات في الجنوب: أنه "لا حماس ولا الجهاد تتوقفان عن التفكير في الإرهاب هذه منظمات تمولها وتوجهها إيران"، وفق تعبيره.



وقال ديختر: "من يريد أن يعرف كيف ستكون غزة بعد 10 سنوات يتجه شمالاً إلى لبنان وسوف يرى كيف تريد إيران أن تكون غزة"، على حد زعمه.



ززعم المتحدث باسم الجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، أن قوات الجيش كشفت نفقاً، اجتاز الحدود من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "لقد تم اكتشاف مسار النفق في إطار الجهود المتواصلة لكشف الانفاق وإحباطها، ونظرا للقدرات التكنولوجية التي يوفرها العائق الأمني الاستشعاري على حدود قطاع غزة".



وأضاف: "النفق لم يجتز العائق تحت أرضي، ولم يشكل تهديدا للمستوطنات في غلاف غزة"، محملا حركة حماس المسؤولية لما يجري في قطاع غزة، وينطلق منه والأعمال ضد إسرائيل، على حد تعبيره.



من جانبها، أكدت إذاعة جيش الاحتلال، أن المؤسسة الامنية الاسرائيلية، تستعد لاحتمال الرد من قطاع غزة، على اكتشاف النفق.



وأعلن إعلام الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن صاروخاً اطلق من قطاع غزة، تجاه مستوطنات غلاف غزة، دوت على أثره صافرات الانذار.



وأكد متان تسوري، المرسل العسكري لصحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أن القبة الحديدية اعترضت صاروخاً واحداً على الأقل، فوق كيبوتس (سعد) شرق مدينة غزة.



وأقدمت طائرات الاحتلال الإسرائيلية، على قصف أهداف وسط وجنوب قطاع غزة، ليلة الثلاثاء، وذلك بزعم ردها على إطلاق صاروخ من القطاع.

رام الله - دنيا الوطن