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السيسي: مصر تدعم تسوية القضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية

السيسي: مصر تدعم تسوية القضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: " إن مصر تدعم تسوية القضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية، كما تعمل على تعزيز آلية التعاون الثلاثي مع اليونان وقبرص، ووقعت على الميثاق التأسيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط، كما قدمت نموذجا ناجحا لترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان".

وتابع السيسي" قررنا مواجهة الأعمال الاستفزازية والانتهاكات التي يشهدها شرق المتوسط، مؤكداً على أن قرارات مجلس الأمن تمثل المرجعية للحل في سوريا".

وطالب بالتصدي للدول التي تدعم وتسلح وتمول الإرهاب، لافتاً إلى أن" اتفقنا مع قادة قبرص واليونان على ضرورة الرد على السياسات الاستفزازية التي تقوض الاستقرار".

وأكد الرئيس المصري على أن مصر لا تستغل قضية المهاجرين إلى أوروبا كما تفعل دول أخرى.

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