قلقيلية: عدد الإصابات بفيروس (كورونا) بلغ هذا اليوم تسع إصابات





وقالت في تصريح نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك): إن جميع الإصابات من المخالطين، هي موزعة في مدينة قلقيلية، بواقع ثلاث إصابات، وعزون بواقع ثلاث أخرى، و"جيوس" بواقع إصابتين، و"عسلة" بواقع إصابة واحدة.



وأعلنت المحافظة، تعافي ست حالات كانت مصابة بفيروس (كورونا)، فيما وصل مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 196 إصابة نشطة.





رام الله - دنيا الوطنأفادت محافظة قلقيلية، اليوم الأربعاء، بأن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) بلغ لهذا اليوم تسع إصابات.