حنا ناصر: لجنة الانتخابات تنتظر صدور مرسوم رئاسي يدعو لإجراء الانتخابات العامة

قالت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الأربعاء: إنها تنتظر صدور مرسوم رئاسي يدعو لإجراء الانتخابات العامة.



جاء ذلك خلال استقبال د.حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات، رينيه تروكاز القنصل الفرنسي العام في القدس، ومساعدته السيدة ليديا طبطب، وذلك في المقر العام للجنة بالبيرة.



وخلال اللقاء الذي حضره هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات ونائبه أشرف الشعيبي، تباحث د.ناصر مع ضيفه موضوع الانتخابات العامة.











من جهته، ثمن كما وأطلع رئيس اللجنة القنصل الفرنسي على جاهزية اللجنة ممثلة بأعضائها وادارتها التنفيذية وكوادرها الفنية لتنفيذ أي عملية انتخابية يتم الدعوة اليها، آملاً من الحكومة الفرنسية والاتحاد الأوروبي أن تمارس الضغط على الجانب الإسرائيلي، للسماح بإجراء الانتخابات في مدينة القدس كغيرها من مدن الضفة الغربية وقطاع غزة.من جهته، ثمن

تروكاز عمل لجنة الانتخابات وجاهزيتها، مشددا على دعم فرنسا للانتخابات والديمقراطية في فلسطين.

وأشار إلى أن اللجنة تنتظر صدور مرسوم رئاسي يدعو الى اجراء الانتخابات العامة، على ضوء الحراك السياسي الذي تخوضه القوى والأحزاب الفلسطينية في سبيل التفاهم وتذليل العقبات لإجرائها.

رام الله - دنيا الوطن