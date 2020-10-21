سلفيت: قرار بإغلاق ديراستيا والزاوية لمدة ثلاثة أيام بدءاً من منتصف الليلة

قرر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، اليوم الأربعاء، إغلاق بلدتي "ديراستيا" و"الزاوية" لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من منتصف الليلة.





وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة عبر (فيسبوك): إنه أمام حالة انتشار فيروس (كورونا) المتواصلة في البلدتين، ونتاج الأعداد الكبيرة للمخالطين، فقد "قررنا ومن أجل حصر وفحص المخالطين، إغلاق ديراستيا والزاوية لمدة ثلاثة أيام بدءاً من منتصف هذه الليلة ولغاية صباح الأحد إذا لم يطرأ أي تطور".





وقال: تمنع خلال فترة الإغلاق الحركة إلا للضرورة القصوى ويسمح فقط بفتح المخابز والصيدليات والمحلات التموينية.

رام الله - دنيا الوطن