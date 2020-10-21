شؤون فلسطينية

القدس: قوات الاحتلال تزيل خيمة سكنية في قرية بيت إكسا

القدس: قوات الاحتلال تزيل خيمة سكنية في قرية بيت إكسا
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أزالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خيمة سكنية في قرية بيت إكسا، شمال غرب القدس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأزالت خيمة سكنية تعود للمواطن خليل أبو داهوك، وأجبرته على مغادرة المكان مع ماشيته.

يشار إلى أن قرية بيت إكسا محاصرة من الاحتلال منذ عام 2006 بجدار الفصل العنصري الذي يفصلها عن الضفة الغربية، ويتعرض أهلها لتنكيل متواصل.

أخبار ذات صلة

آفي ديختر: قطاع غزة بعد عشر سنوات سيكون مثل لبنان الآن

آفي ديختر: قطاع غزة بعد عشر سنوات سيكون مثل لبنان الآن

قلقيلية: عدد الإصابات بفيروس (كورونا) بلغ هذا اليوم تسع إصابات

قلقيلية: عدد الإصابات بفيروس (كورونا) بلغ هذا اليوم تسع إصابات

حنا ناصر: لجنة الانتخابات تنتظر صدور مرسوم رئاسي يدعو لإجراء الانتخابات العامة

حنا ناصر: لجنة الانتخابات تنتظر صدور مرسوم رئاسي يدعو لإجراء الانتخابات العامة

سلفيت: قرار بإغلاق ديراستيا والزاوية لمدة ثلاثة أيام بدءاً من منتصف الليلة

سلفيت: قرار بإغلاق ديراستيا والزاوية لمدة ثلاثة أيام بدءاً من منتصف الليلة

وكيل وزارة الأوقاف يدعو لرفض صفقة القرن والتطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي

وكيل وزارة الأوقاف يدعو لرفض صفقة القرن والتطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي

مباحث (كورونا) تُغلق ثمانية محال ومنشآت مخالفة في قطاع غزة

مباحث (كورونا) تُغلق ثمانية محال ومنشآت مخالفة في قطاع غزة

&#34;السياحة والآثار&#34;: البدء بالتنسيق مع وزارة الصحة لإعادة الحياة السياحية في فلسطين

"السياحة والآثار": البدء بالتنسيق مع وزارة الصحة لإعادة الحياة السياحية في فلسطين

فلسطين تُسجل 6 وفيات و569 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين تُسجل 6 وفيات و569 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

قلقيلية: عدد الإصابات بفيروس (كورونا) بلغ هذا اليوم تسع إصابات

قلقيلية: عدد الإصابات بفيروس (كورونا) بلغ هذا اليوم تسع إصابات

سلفيت: قرار بإغلاق ديراستيا والزاوية لمدة ثلاثة أيام بدءاً من منتصف الليلة

سلفيت: قرار بإغلاق ديراستيا والزاوية لمدة ثلاثة أيام بدءاً من منتصف الليلة

وكيل وزارة الأوقاف يدعو لرفض صفقة القرن والتطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي

وكيل وزارة الأوقاف يدعو لرفض صفقة القرن والتطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي

القدس: قوات الاحتلال تزيل خيمة سكنية في قرية بيت إكسا

القدس: قوات الاحتلال تزيل خيمة سكنية في قرية بيت إكسا

مباحث (كورونا) تُغلق ثمانية محال ومنشآت مخالفة في قطاع غزة

مباحث (كورونا) تُغلق ثمانية محال ومنشآت مخالفة في قطاع غزة

&#34;السياحة والآثار&#34;: البدء بالتنسيق مع وزارة الصحة لإعادة الحياة السياحية في فلسطين

"السياحة والآثار": البدء بالتنسيق مع وزارة الصحة لإعادة الحياة السياحية في فلسطين

التنمية الاجتماعية تعلق على مقتل مواطنة من قلقيلية

التنمية الاجتماعية تعلق على مقتل مواطنة من قلقيلية

محافظ سلطة النقد يلتقي بممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين

محافظ سلطة النقد يلتقي بممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين

منوعات

جنى عمرو دياب تحتضن شاب في أحدث ظهور لها..متابعون: &#34;خطيبك ولا عادي؟&#34;

جنى عمرو دياب تحتضن شاب في أحدث ظهور لها..متابعون: "خطيبك ولا عادي؟"

شاهد: حفل زفاف ابنة سليمان عيد: &#34;العروسة مش شبه أبوها&#34;

شاهد: حفل زفاف ابنة سليمان عيد: "العروسة مش شبه أبوها"

زوجة فنان عراقي تنتحر بواسطة (كلاشينكوف).. رفضت غنائه في الملاهي

زوجة فنان عراقي تنتحر بواسطة (كلاشينكوف).. رفضت غنائه في الملاهي

شاهد: والدة سارة الكندري تناشد أمير الكويت للافراج عن ابنتها

شاهد: والدة سارة الكندري تناشد أمير الكويت للافراج عن ابنتها

شاهد: مصطفى الاغا يسأل ابنته: &#34;بتشبهيني؟&#34;.. شاهد ردة فعلها

شاهد: مصطفى الاغا يسأل ابنته: "بتشبهيني؟".. شاهد ردة فعلها

شاهد: سمية الخشاب تحتفل بعيد ميلادها بوصلة رقص

شاهد: سمية الخشاب تحتفل بعيد ميلادها بوصلة رقص

شاهد: مريم حسين وجو رعد يثيران الجدل بقبلاتهما والحديث عن خطوبتهما

شاهد: مريم حسين وجو رعد يثيران الجدل بقبلاتهما والحديث عن خطوبتهما

شاهد: دينا الشربيني تخضع لجلسة تجميلية في الوجه

شاهد: دينا الشربيني تخضع لجلسة تجميلية في الوجه

شاهد: منى السابر تشكو عدم قدرتها على التواصل مع ابنتها حلا الترك

شاهد: منى السابر تشكو عدم قدرتها على التواصل مع ابنتها حلا الترك

شاهد: أحدث ظهور لبنات عامر منيب.. ما عِلاقة تامر حسني؟

شاهد: أحدث ظهور لبنات عامر منيب.. ما عِلاقة تامر حسني؟

عربي

عدوان إسرائيلي على مدرسة بريف القنيطرة في سوريا

عدوان إسرائيلي على مدرسة بريف القنيطرة في سوريا

البحرين: قريبًا سنبدأ التبادل البريدي مع إسرائيل

البحرين: قريبًا سنبدأ التبادل البريدي مع إسرائيل

دار الإفتاء المصرية تعلق على قضية &#34;الإساءة&#34; إلى إذاعة القرآن الكريم

دار الإفتاء المصرية تعلق على قضية "الإساءة" إلى إذاعة القرآن الكريم

مؤسسة إعلامية جزائرية تقاضي صحفية بتهمة الإساءة للإسلام

مؤسسة إعلامية جزائرية تقاضي صحفية بتهمة الإساءة للإسلام