القدس: قوات الاحتلال تزيل خيمة سكنية في قرية بيت إكسا

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أزالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خيمة سكنية في قرية بيت إكسا، شمال غرب القدس.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأزالت خيمة سكنية تعود للمواطن خليل أبو داهوك، وأجبرته على مغادرة المكان مع ماشيته.



يشار إلى أن قرية بيت إكسا محاصرة من الاحتلال منذ عام 2006 بجدار الفصل العنصري الذي يفصلها عن الضفة الغربية، ويتعرض أهلها لتنكيل متواصل.