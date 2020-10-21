مباحث (كورونا) تُغلق ثمانية محال ومنشآت مخالفة في قطاع غزة





يأتي ذلك متابعة لالتزام المواطنين وأصحاب المنشآت والمحال والقطاعات المختلفة، بإجراءات السلامة العامة المقرّة للوقاية من فيروس (كورونا).



وأوضحت في تقريرها اليومي، والذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنها أوقفت 12 من أصحاب المنشآت التجارية المخالفين، وحررت بحقهم تعهدات بعدم تكرار مخالفة الإجراءات.



وذكرت أنها أوقفت 14 مواطناً خالفوا قرار حظر التجوال في ساعات المساء بجميع المحافظات، فيما أنهت 13 تجمعاً مخالفاً لمواطنين.



وأشارت دائرة مباحث (كورونا) إلى أنه يتم إحالة تلك القضايا إلى الجهات المختصة بالشرطة والنيابة العامة حسب كل قضية، واتخاذ الإجراءات القانونية.



رام الله - دنيا الوطنقالت مباحث (كورونا) بغزة، اليوم الأربعاء، إنها أغلقت خلال 24 ساعة الماضية، ثمانية محلات ومنشآت تجارية غير ملتزمة بإجراءات السلامة العامة.