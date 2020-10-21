"السياحة والآثار": البدء بالتنسيق مع وزارة الصحة لإعادة الحياة السياحية في فلسطين

كنيسة المهد وسياح - أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وكيل وزارة السياحة والآثار، ابراهيم الحافي، أنه تم البدء بالتنسيق مع وزارة الصحة لإعادة الحياة للفنادق السياحية والمنشات التي يمكن أن يكون فيها تباعد سواء في المطاعم أو أو الفنادق، مشيرا الى إصدار تطبيق "جاهزين" لهذا الغرض.



وأشار الحافي في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، إلى أن وزارة السياحة كانت بدأت منذ اللحظة الأولى لانتشار فيروس كورونا بإعداد خطة لإعادة إنعاش القطاع السياحي بالتعاون مع الشركاء في فلسطين مقسمة لثلاث فئات طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى .



وأوضح الحافي إلى أن الأولوية في هذه الخطة هي لإعادة إنعاش السياحة الداخلية بطريقة متسلسلة وتدريجية مع الالتزام بكل ما يصدر عن وزارة الصحة والبروتوكولات الصحية العالمية.



وبين وكيل وزارة السياحة والاثار أن قطاع السياحة تكبد هذا العام خسائر بقيمة مليار ونصف المليار دولار أي ما يقارب 13 مليون دولار شهريا.



وأوضح الحافي أن عدد السياح الوافدين إلى فلسطين في عام 2019 كان 3 ملايين ونصف المليون سائح وكانت الأرباح حوالي مليار و200 ألف دولار بنسبة 9-12 % من الدخل القومي الفلسطيني لكنها انخفضت في الربع الأول من هذا العام إلى حوالي 400 مليون دولار .