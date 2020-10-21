فلسطين تُسجل 6 وفيات و569 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 88%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.2%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.



وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 5 وفيات في الضفة الغربية (مواطنة 80 عاماً من مخيم بلاطة، مواطنة 71 عاماً من تل، مواطن 65 من قبلان في محافظة نابلس، ومواطن 96 عاماً من المغير ومواطنة 91 من سنجل بمحافظة رام الله والبيرة، ومواطنة 74 عاماً من الخليل).



وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 387 حالة في المحافظات الشمالية (64 الخليل، 65 جنين، 6 قلقيلية، 77 نابلس، 98 رام الله والبيرة، 77 أريحا والأغوار)، إضافة إلى 93 حالة تعافٍ في قطاع غزة، و82 عاماً من القدس.



وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (60)، محافظة نابلس (79)، محافظة بيت لحم (50)، محافظة قلقيلية (19)، محافظة رام الله والبيرة (40)، جنين (30)، أريحا والأغوار (12)، سلفيت (8)، طوباس (2)، طولكرم (38)، قطاع غزة (134)، ضواحي القدس (27)، القدس (70).



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 34 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.



بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.