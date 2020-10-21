التنمية الاجتماعية تعلق على مقتل مواطنة من قلقيلية





وادانت الوزارة الجريمة البشعة التي وقعت اليوم، باقدام احد الاشخاص على قتل زوجته الحامل في العشرينات من عمرها وام لطفلين بقلقيلية.





وشددت وزارة التنمية الاجتماعية، على أنها وبالتعاون مع كافة المؤسسات الرسمية والمؤسسات الشريكة في منظومة الحماية، ستستمر في متابعة العمل من أجل حماية النساء ببناء منظومة حماية الأسرة من العنف باقرار القانون.

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة التنمية الاجتماعية أنها ماضية مع شركائها في مجال توفير الحماية للأسرة من العنف، وعاقدة العزم على التصدي للعنف الأسري بكافة أشكاله.