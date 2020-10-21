الرجوب: بدأت حوارًا بعيدًا عن الأضواء مع العاروري بمساندة الرئيس عباس

جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح

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رام الله - دنيا الوطن

أكد جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الأربعاء، أنه بدأ حوارًا مغلقًا مع قيادة حركة حماس.



وقال الرجوب، في لقاء نظمه منتدى الإعلاميين بغزة: "بدأنا حوار بعيدًا عن الأضواء كنت ممثلًا فيها من جانب حركة فتح والقائد صالح العاروري وحسام بدران عن حركة حماس.



وأضاف الرجوب: "أسس الحوار تمثلت في أن يكون الحوار فلسطينيا فلسطينيا، والثاني الحوار يجب ان يرتكز على أسس سياسية ونضالية وتنظيمية، والثالث أن يكون هناك مقاربة بين انهاء الانقسام وبناء الشراكة والرابع أن يكون الحوار والتوافق هو الطريق لإنهاء الوضع وبناء الشراكة المستقبلية".



وأوضح بالقول: "اتفقنا على ضرورة الاتفاق على منهجية تضفي الصبغة الوطنية على الحوار، مع توفر منهجية للتعامل مع الإقليم"، مؤكدًا أنه يتلقى دعمًا كاملًا ومساندة ومباركة من الرئيس محمود عباس.