محافظ سلطة النقد يلتقي بممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين





وأطلع المحافظ ممثل الاتحاد الأوروبي على أهم الإجراءات التي قامت وتقوم بها سلطة النقد للتخفيف من تداعيات هذه الأزمة على الفئات المتضررة، وتشجيع البنوك على توجيه ميزانيات المسؤولية الاجتماعية لدعم جهود مكافحة جائحة كورونا والحد من انتشارها في فلسطين، وتوفير موارد لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للشرائح المتضررة من هذا الوباء، وبرنامج "استدامة" الخاص بتوفير التمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تأثرت اقتصادياً بسبب جائحة كورونا، والذي يتم تنفيذه حالياً من خلال المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصص.



وقد أشاد السيد سفين بتطور القطاع المصرفي الفلسطيني واستقراره، وبجهود سلطة النقد الفلسطينية في تحقيق الاستقرار المالي، ومواكبة أحدث التطورات المصرفية العالمية.





رام الله - دنيا الوطنالتقى محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا، في مقر سلطة النقد بمحافظة رام الله والبيرة، بممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، السيد سفين كون فون بورغسدورف.واستعرض المحافظ خلال اللقاء آخر تطورات القطاع المصرفي الفلسطيني، والجهود المبذولة من قبل سلطة النقد لمواجهة آثار وتداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا وعدم استلام أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي.