بدءاً من الثلاثاء..اتحاد المعلمين بالضفة يقرر العودة لـ "التعليم عن بعد" بسبب أزمة الرواتب

رام الله - دنيا الوطنأوعز الاتحاد العام للمعلمين في المحافظات الشمالية، إلى المعلمين بالعودة للبدء بنظام التعليم عن بعد بدءاً من الثلاثاء 27 من الشهر الجاري.وأصدر الاتحاد بياناً اليوم الأربعاء، أكد فيه أن هذا القرار، جاء بسبب استمرار الأزمة المالية وعدم الانتظام في صرف الرواتب، وعدم وجود عدالة في عملية الصرف/ وعدم قدرة الحكومة على تعزيز صمود المعلمين، بالإضافة إلى تفشي فيروس (كورونا) وإصابة المعلمين والطلبة، وإغلاق عدد من المدارس.وفيما يلي البيان الذي نشره الاتحاد عبر حسابه على (فيسبوك):