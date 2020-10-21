شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: 39 أسيرة يعانين أوضاعا معيشية صعبة في "الدامون"

هيئة الأسرى: 39 أسيرة يعانين أوضاعا معيشية صعبة في "الدامون"
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن 39 أسيرة بمعتقل "الدامون" يعانين أوضاعا معيشية واعتقاليه قاسية للغاية.

وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الأسيرات قدمن منذ فترة عدة مطالب لإدارة المعتقل لتحسين ظروفهن المعيشية، ومن بينها، إزالة كاميرات المراقبة من ساحة الفورة، كونها تحد من حركتهن وتنتهك خصوصيتهن، والسماح لهن بإجراء مكالمات هاتفية مع الأهل، في ظل انقطاع الزيارات حاليا بادعاء ظروف "كورونا"، وإيجاد حل لقسم المعبار بسجن "الشارون"، حيث تحتجز فيه الأسيرات الموقوفات والمعتقلات حديثا بظروف سيئة ولا إنسانية، وإصلاح المرافق التالفة في القسم، خاصة ساحة الفورة، وطلاء أرضيتها بمادة مناسبة لمنع التزحلق.

كما طالبن بتقديم العلاج الطبي لهن، وعدم إهمالهن وتركهن فريسة للأوجاع، لا سيما أن هناك العديد من الحالات المرضية أبرزها حالة الأسيرة إسراء جعابيص المصابة بحروق وبحاجة لعدة عمليات، وأمل طقاطقة المصابة بخمس رصاصات وبحاجة لإجراء عملية لإزالة البلاتين من ساقها، والأسيرة سمر أبو طاهر والتي تشتكي من مرض السكري.

وتحدث الهيئة عن الأسيرة إيمان أعور والتي تعاني من كتل سرطانية في الأوتار الصوتية، وروان أبو زيادة والتي تعاني من أوجاع في الرقبة والمعدة، ونسرين أبو كميل التي تشتكي من مرض الضغط والسكري والتهاب أصابع القدمين، وجميعهن بحاجة لمتابعة طبية حثيثة ومتخصصة.

ولفتت إلى أنه سبق وأن تم تقديم هذه المطالب لإدارة "الدامون" ، وأن هذه هي المرة العاشرة على التوالي التي تتوجه الأسيرات لإدارة المعتقل، للمطالبة بأبسط حقوقهن الحياتية، لكن الإدارة لا تقدم سوى الوعودات الوهمية، والمماطلة والتسويف بشكل مقصود.

وأشارت إلى أنه في حال لم تستجب إدارة "الدامون" هذه المرة للمطالب، فإن الأسيرات يهددن بالتصعيد والقيام بخطوات احتجاجية.

وأعربت الهيئة عن قلقها من تدهور الأوضاع في مختلف معتقلات الاحتلال، في ظل استمرار الإجراءات القمعية والتنكيلية التي تنتهجها إدارة السجون بحق الأسرى والأسيرات على مختلف الأصعدة.

أخبار ذات صلة

التنمية الاجتماعية تعلق على مقتل مواطنة من قلقيلية

التنمية الاجتماعية تعلق على مقتل مواطنة من قلقيلية

الرجوب: بدأت حوارًا بعيدًا عن الأضواء مع العاروري بمساندة الرئيس عباس

الرجوب: بدأت حوارًا بعيدًا عن الأضواء مع العاروري بمساندة الرئيس عباس

محافظ سلطة النقد يلتقي بممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين

محافظ سلطة النقد يلتقي بممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين

شبكة المنظمات الأهلية: آن الأوان لحماية النساء فوراً عبر قانون رادع

شبكة المنظمات الأهلية: آن الأوان لحماية النساء فوراً عبر قانون رادع

الاحتلال يهدم منزلا ويستولي على معدات للبناء في الخضر جنوب بيت لحم

الاحتلال يهدم منزلا ويستولي على معدات للبناء في الخضر جنوب بيت لحم

بدءاً من الثلاثاء..اتحاد المعلمين بالضفة يقرر العودة لـ &#34;التعليم عن بعد&#34; بسبب أزمة الرواتب

بدءاً من الثلاثاء..اتحاد المعلمين بالضفة يقرر العودة لـ "التعليم عن بعد" بسبب أزمة الرواتب

أسيران شقيقان يدخلان عامهما الـثامن في سجون الاحتلال

أسيران شقيقان يدخلان عامهما الـثامن في سجون الاحتلال

الاقتصاد: إحالة 1184 تاجرًا للنيابة منذ بدء جائحة (كورونا) في غزة

الاقتصاد: إحالة 1184 تاجرًا للنيابة منذ بدء جائحة (كورونا) في غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

التنمية الاجتماعية تعلق على مقتل مواطنة من قلقيلية

التنمية الاجتماعية تعلق على مقتل مواطنة من قلقيلية

محافظ سلطة النقد يلتقي بممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين

محافظ سلطة النقد يلتقي بممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين

شبكة المنظمات الأهلية: آن الأوان لحماية النساء فوراً عبر قانون رادع

شبكة المنظمات الأهلية: آن الأوان لحماية النساء فوراً عبر قانون رادع

الاحتلال يهدم منزلا ويستولي على معدات للبناء في الخضر جنوب بيت لحم

الاحتلال يهدم منزلا ويستولي على معدات للبناء في الخضر جنوب بيت لحم

هيئة الأسرى: 39 أسيرة يعانين أوضاعا معيشية صعبة في &#34;الدامون&#34;

هيئة الأسرى: 39 أسيرة يعانين أوضاعا معيشية صعبة في "الدامون"

أسيران شقيقان يدخلان عامهما الـثامن في سجون الاحتلال

أسيران شقيقان يدخلان عامهما الـثامن في سجون الاحتلال

الاقتصاد: إحالة 1184 تاجرًا للنيابة منذ بدء جائحة (كورونا) في غزة

الاقتصاد: إحالة 1184 تاجرًا للنيابة منذ بدء جائحة (كورونا) في غزة

التنمية بغزة: تخصيص رقم مجاني للاستفسار عن المنحة القطرية

التنمية بغزة: تخصيص رقم مجاني للاستفسار عن المنحة القطرية

منوعات

جنى عمرو دياب تحتضن شاب في أحدث ظهور لها..متابعون: &#34;خطيبك ولا عادي؟&#34;

جنى عمرو دياب تحتضن شاب في أحدث ظهور لها..متابعون: "خطيبك ولا عادي؟"

شاهد: حفل زفاف ابنة سليمان عيد: &#34;العروسة مش شبه أبوها&#34;

شاهد: حفل زفاف ابنة سليمان عيد: "العروسة مش شبه أبوها"

زوجة فنان عراقي تنتحر بواسطة (كلاشينكوف).. رفضت غنائه في الملاهي

زوجة فنان عراقي تنتحر بواسطة (كلاشينكوف).. رفضت غنائه في الملاهي

شاهد: والدة سارة الكندري تناشد أمير الكويت للافراج عن ابنتها

شاهد: والدة سارة الكندري تناشد أمير الكويت للافراج عن ابنتها

شاهد: مصطفى الاغا يسأل ابنته: &#34;بتشبهيني؟&#34;.. شاهد ردة فعلها

شاهد: مصطفى الاغا يسأل ابنته: "بتشبهيني؟".. شاهد ردة فعلها

شاهد: سمية الخشاب تحتفل بعيد ميلادها بوصلة رقص

شاهد: سمية الخشاب تحتفل بعيد ميلادها بوصلة رقص

شاهد: مريم حسين وجو رعد يثيران الجدل بقبلاتهما والحديث عن خطوبتهما

شاهد: مريم حسين وجو رعد يثيران الجدل بقبلاتهما والحديث عن خطوبتهما

شاهد: دينا الشربيني تخضع لجلسة تجميلية في الوجه

شاهد: دينا الشربيني تخضع لجلسة تجميلية في الوجه

شاهد: منى السابر تشكو عدم قدرتها على التواصل مع ابنتها حلا الترك

شاهد: منى السابر تشكو عدم قدرتها على التواصل مع ابنتها حلا الترك

شاهد: أحدث ظهور لبنات عامر منيب.. ما عِلاقة تامر حسني؟

شاهد: أحدث ظهور لبنات عامر منيب.. ما عِلاقة تامر حسني؟

عربي

البحرين: قريبًا سنبدأ التبادل البريدي مع إسرائيل

البحرين: قريبًا سنبدأ التبادل البريدي مع إسرائيل

دار الإفتاء المصرية تعلق على قضية &#34;الإساءة&#34; إلى إذاعة القرآن الكريم

دار الإفتاء المصرية تعلق على قضية "الإساءة" إلى إذاعة القرآن الكريم

مؤسسة إعلامية جزائرية تقاضي صحفية بتهمة الإساءة للإسلام

مؤسسة إعلامية جزائرية تقاضي صحفية بتهمة الإساءة للإسلام

موريتانيا: ليبي اقتحم مكتب سفارة فلسطين وحاول إحراقها

موريتانيا: ليبي اقتحم مكتب سفارة فلسطين وحاول إحراقها